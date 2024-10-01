Обработка винограда осенью: как сохранить урожай на следующий год

4:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Октябрь — это ключевой месяц для всех, кто занимается выращиванием винограда. В это время необходимо провести несколько важных процедур: обработать лозу от болезней и вредителей, подкормить её, выполнить влагозарядный полив и провести обрезку. Все эти действия помогут подготовить виноград к зиме и сохранить его здоровье до весны.

Фото: flickr.com by Sheila Sund, CC BY 2.0

Перед тем как приступить к этим мероприятиям, наведите порядок в винограднике. Обязательно уберите всю опавшую листву, поскольку на ней могут находиться споры болезней, которые могут заразить лозу. После уборки можно приступать к остальным работам.

1. Влагозарядный полив

Важнейшая процедура, которую следует провести в октябре, — это влагозарядный полив. Он особенно необходим, если осень была сухая и количество осадков было невелико. Хороший полив поможет лозе пережить зиму, так как напитавшийся влагой куст становится менее уязвимым к морозам.

Полив следует начинать, когда листья на лозе опали, а температура воздуха не поднимается выше 10°C. Для каждого взрослого куста понадобится 5-10 ведер воды.

Лить её нужно непосредственно под куст или в канавки, вырытые на расстоянии около метра от ствола, где расположены основные всасывающие корни. Через несколько дней после полива обязательно разрыхлите почву, чтобы обеспечить доступ воздуха к корням.

2. Обработка от болезней

После того как листья опадут, виноград нужно обработать препаратами для защиты от болезней. Если в течение сезона на кустах были обнаружены признаки заболеваний, особенно важно не пропустить эту обработку.

Наиболее популярными средствами для осенней обработки являются медный и железный купорос. Выбирайте один из них, в зависимости от того, с какими болезнями вы столкнулись.

Медный купорос защитит виноградник от милдью (ложной мучнистой росы). Для этого 200 г медного купороса растворите в 1 литре горячей воды, а затем доведите объём раствора до 10 литров холодной водой. Получившимся раствором обрабатывают кусты.

защитит виноградник от милдью (ложной мучнистой росы). Для этого 200 г медного купороса растворите в 1 литре горячей воды, а затем доведите объём раствора до 10 литров холодной водой. Получившимся раствором обрабатывают кусты. Железный купорос помогает в борьбе с оидиумом (мучнистой росой) и другими заболеваниями, такими как милдью и антракноз. Для профилактической обработки используйте 3%-ный раствор, если кусты болели — 5%-ный. Обработка железным купоросом возможна только после опадания листьев.

3. Подкормка

После активного вегетационного периода виноград истощает запасы питательных веществ в почве, поэтому осенью обязательно нужно подкормить кусты. Основные элементы, необходимые лозе осенью, — это калий и фосфор. Калий укрепляет корневую систему и помогает растению легче переносить морозы, а фосфор ускоряет вызревание лозы и подготавливает её к зиме.

Для подкормки растворите 20-25 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата в 10 литрах воды и полейте кусты. Можно также использовать древесную золу — либо заделать её в почву, либо поливать кусты раствором (300 г золы на 10 л воды).

4. Обрезка

Октябрь — лучшее время для обрезки винограда. Проводите её после первых заморозков, когда листья уже опали. Обрезайте только вызревшие (одревесневшие) побеги, оставляя на них 8-12 почек. Всё обрезанное сразу вынесите с участка и сожгите, чтобы не оставлять возможные источники болезней.

5. Укрытие винограда

Укрывать виноград следует только после того, как температура стабильно опустится ниже 0°C и будет держаться около -5°C. Обычно такие условия наступают в ноябре, но в некоторых регионах это может произойти и в конце октября.

Пригните обрезанную лозу к земле, накройте её лапником или соломой, а сверху укройте спанбондом. Оставьте отверстия для проветривания, чтобы лоза не запрела.

Ваш виноградник нуждается в заботе круглый год, и октябрь — не исключение. Проведите необходимые работы, и ваш виноград отблагодарит вас крепкими и сочными ягодами в следующем сезоне.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

