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Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней

3:22
Садоводство

С окончанием сезона сбора урожая деревья постепенно погружаются в зимний покой. Однако под их корой могут прятаться вредители, а инфекции только ждут наступления тепла, чтобы активизироваться.

Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Фото: flickr.com by daryl_mitchell, CC BY-SA 2.0

Осенняя искореняющая обработка деревьев — это важный шаг, который поможет вам избежать проблем с болезнями и насекомыми в следующем сезоне. Проведя профилактику сейчас, вы сэкономите время и силы весной.

Почему так важна осенняя обработка?

"Зачем обрабатывать деревья осенью, если они уже готовятся к зимнему покою?" — могут задаться вопросом садоводы.

На самом деле, осенний период — это идеальное время для борьбы с вредителями и патогенными микроорганизмами, которые ищут место для зимовки. Даже когда деревья "спят", многие вредители, такие как гусеницы плодожорки или самки шелкопряда, продолжают свою активность, прячась под корой или в почве.

Кроме того, осенние дожди могут активизировать возбудителей болезней, делая деревья уязвимыми для инфекций. Поэтому комплексная осенняя обработка помогает уничтожить вредоносных насекомых и предотвратить распространение болезней.

Средства для осенней обработки

Чаще всего садоводы используют для борьбы с болезнями растворы на основе меди и железа, такие как железный купорос, медный купорос и бордоская жидкость.

  • Железный купорос эффективно борется с грибковыми заболеваниями, такими как парша, мучнистая роса и плодовая гниль. Также его применяют для дезинфекции ран и лечения дефицита железа в почве. Для обработки деревьев осенью используется 3-5%-ный раствор.
  • Медный купорос - одно из самых популярных средств для профилактики парши и коккомикоза. Для обработки ран используют 3%-ный раствор, а для борьбы с болезнями — 200 г медного купороса на 10 литров воды. Обратите внимание, что медный купорос нельзя смешивать с железным купоросом или препаратами, содержащими известь.
  • Бордоская жидкость - это универсальный фунгицид на основе медного купороса и гашеной извести, который помогает бороться с болезнями и дефицитом меди. Осенью для искореняющей обработки используют 3%-ный раствор.

Как защитить деревья от вредителей?

Осенью основное внимание уделяется агротехническим методам борьбы с вредителями:

  1. Снимите и утилизируйте ловчие пояса, если они ещё остаются на деревьях.
  2. Очистите стволы от мхов и лишайников, удалите гнёзда зимующих насекомых.
  3. Обработайте раны на стволах фунгицидами и закройте глубокие повреждения садовой замазкой.
  4. Побелите стволы деревьев, чтобы защитить их от морозов и солнечных ожогов.
  5. Соберите и утилизируйте опавшие листья, затем перекопайте почву в приствольных кругах, чтобы уничтожить зимующих в почве вредителей.
  6. Если в течение сезона деревья подвергались нападению насекомых, обработайте их инсектицидами.

Осенняя обработка сада — это не только подготовка к зиме, но и залог здорового и плодоносящего сада в будущем сезоне.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis "осень", гот. asans "жатва", этимологически — "время жатвы"; по толкованию Даля — от "осенять" — "затенять", то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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