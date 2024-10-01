Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней

С окончанием сезона сбора урожая деревья постепенно погружаются в зимний покой. Однако под их корой могут прятаться вредители, а инфекции только ждут наступления тепла, чтобы активизироваться.
Осенняя искореняющая обработка деревьев — это важный шаг, который поможет вам избежать проблем с болезнями и насекомыми в следующем сезоне. Проведя профилактику сейчас, вы сэкономите время и силы весной.
"Зачем обрабатывать деревья осенью, если они уже готовятся к зимнему покою?" — могут задаться вопросом садоводы.
На самом деле, осенний период — это идеальное время для борьбы с вредителями и патогенными микроорганизмами, которые ищут место для зимовки. Даже когда деревья "спят", многие вредители, такие как гусеницы плодожорки или самки шелкопряда, продолжают свою активность, прячась под корой или в почве.
Кроме того, осенние дожди могут активизировать возбудителей болезней, делая деревья уязвимыми для инфекций. Поэтому комплексная осенняя обработка помогает уничтожить вредоносных насекомых и предотвратить распространение болезней.
Чаще всего садоводы используют для борьбы с болезнями растворы на основе меди и железа, такие как железный купорос, медный купорос и бордоская жидкость.
Осенью основное внимание уделяется агротехническим методам борьбы с вредителями:
Осенняя обработка сада — это не только подготовка к зиме, но и залог здорового и плодоносящего сада в будущем сезоне.
Осень (родственно др.-прусск. assanis "осень", гот. asans "жатва", этимологически — "время жатвы"; по толкованию Даля — от "осенять" — "затенять", то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.
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