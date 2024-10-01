Ошибки при посадке яблони: как не погубить дерево

1:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень действительно является отличным временем для посадки плодовых деревьев, особенно яблонь. Однако прежде чем приступить к делу, агроном Анастасия Коврижных советует уделить внимание выбору правильного места для посадки, чтобы избежать критических ошибок.

Фото: commons.wikimedia.org by Hans Hillewaert, CC BY-SA 3.0

Если участок представляет собой глинистую почву или неразработанный торфяник, от посадки яблонь здесь лучше отказаться. Такие типы почвы приводят к застою воды, особенно в осенний и весенний периоды, что негативно сказывается на корневой системе молодого дерева.

Открытые участки также не подходят для яблонь, так как зимой их будут повреждать холодные ветра. Чтобы яблоня хорошо прижилась, выбирайте место на равнине или на возвышенности с уровнем грунтовых вод не ближе 1,5 метра. Между деревьями нужно оставлять расстояние в 3 метра, а между яблонями и защитными насаждениями — от 10 до 15 метров.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

