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Как правильно подготовить клубнику к зиме: 3 ключевые ошибки

1:00
Садоводство

Даже начинающие садоводы, занимающиеся выращиванием клубники, знают, что осенью не следует подкармливать растения азотом.

Как правильно подготовить клубнику к зиме: 3 ключевые ошибки
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Как утверждает ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, вместо органических удобрений, которые часто используются в качестве подкормки, предпочтение стоит отдавать минеральным составам, содержащим фосфор и калий. Эти элементы помогают клубнике подготовиться к зимним холодам.

Однако важно избегать и других ошибок, которые могут негативно сказаться на будущем урожае. Одна из таких ошибок — слишком поздняя обрезка. Опытные фермеры отмечают, что клубника должна уходить под зиму с листьями, так как они обеспечивают растение питательными веществами. Третья распространённая ошибка — пренебрежение обработкой от болезней и вредителей. Регулярная профилактика помогает избежать множества проблем весной и сохранить здоровье растений.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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