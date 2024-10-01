Осенний посев: как получить богатый урожай весной

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите немного сократить весенние хлопоты в огороде, начните с осеннего посева холодостойких растений, таких как чеснок, лук-чернушка и корнеплоды. По словам агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, это не только ускорит получение урожая, но и обеспечит более качественные плоды.

Фото: commons.wikimedia.org by Oledd, CC BY-SA 3.0

Например, озимый чеснок отличается лучшим вкусом и устойчивостью. Осенний посев идеально подходит для культур, которые могут выдерживать заморозки, таких как укроп, кинза, петрушка и шпинат.

Укроп, чьи семена прорастают даже при небольших плюсах, можно сеять в октябре или ноябре, как и лук-чернушку.

Шпинат же имеет два подходящих срока: в начале октября или при устойчивых холодах, когда температура падает ниже нуля. В первом случае шпинат перезимует с листьями, а во втором — взойдет весной. Также осенью можно посадить салатную горчицу, щавель, морковь и свёклу, которые хорошо переносят прохладу, а также редис, который любит слабоминусовые температуры.

Применение этих приемов поможет вам получить здоровый и вкусный урожай в начале сезона.

Уточнения

Посев (сев) — внесение семян в специально подготовленную почву.

