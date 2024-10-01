Хотите, чтобы яблоки дольше оставались свежими? Изучите эти советы

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Сохранить яблоки в свежем виде до следующего урожая не так-то просто. Правильное хранение яблок поможет продлить их срок годности и сберечь вкусовые качества.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Температурный режим

Одно из ключевых условий — соблюдение оптимальной температуры хранения. Лучше всего яблоки сохраняются при температуре от 0 до +4°C. В более теплых условиях плоды быстро портятся и размягчаются. А вот серьезные морозы тоже способны им навредить.

Влажность воздуха

Не менее важна влажность, которая должна поддерживаться на уровне 85-90%. Слишком сухой воздух приводит к усыханию и сморщиванию яблок, а повышенная влажность провоцирует появление гнили и плесени.

Доступ кислорода

Яблоки лучше хранить в условиях пониженного доступа кислорода. Это можно обеспечить, используя плотно закрывающиеся ящики, пакеты или контейнеры с системой регулируемой газовой среды. Недостаток воздуха замедляет процессы дозревания и порчи плодов.

Сортировка и упаковка

Перед закладкой на хранение яблоки тщательно сортируют: отделяют поврежденные, мятые и перезрелые экземпляры. Плоды укладывают в ящики или пакеты небольшими слоями, чтобы исключить сдавливание. Это продлевает их лежкость.

Место хранения

Идеальным местом для хранения яблок считается прохладный, темный и хорошо вентилируемый погреб или подвал. Также подойдет холодильник при правильной настройке температуры и влажности.

Регулярный осмотр

Во время хранения яблоки необходимо периодически осматривать и удалять подпорченные плоды, чтобы инфекция не распространялась на остальные. Следует также аккуратно перекладывать плоды, чтобы не повредить их.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечёном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

