Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От природной красоты до высочайшего сервиса: разбираемся, в чем феномен популярности Мальдив
Правительство ужесточит правила найма самозанятых
Силовая тренировка для женщин
Как избежать главной ошибки при выборе мебели для гостиной: советы дизайнеров
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам сроком на семь-девять месяцев
Купе или плацкарта: как выбрать оптимальный вариант для поездки на поезде
Как акулы определяют источник запаха под водой
Противоречащая традициям, но эффективная стратегия: как работает неухоженный сад на зиму
Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга

Хотите, чтобы яблоки дольше оставались свежими? Изучите эти советы

1:57
Садоводство » Плодовые

Сохранить яблоки в свежем виде до следующего урожая не так-то просто. Правильное хранение яблок поможет продлить их срок годности и сберечь вкусовые качества.

Хотите, чтобы яблоки дольше оставались свежими? Изучите эти советы
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Температурный режим

Одно из ключевых условий — соблюдение оптимальной температуры хранения. Лучше всего яблоки сохраняются при температуре от 0 до +4°C. В более теплых условиях плоды быстро портятся и размягчаются. А вот серьезные морозы тоже способны им навредить.

Влажность воздуха

Не менее важна влажность, которая должна поддерживаться на уровне 85-90%. Слишком сухой воздух приводит к усыханию и сморщиванию яблок, а повышенная влажность провоцирует появление гнили и плесени.

Доступ кислорода

Яблоки лучше хранить в условиях пониженного доступа кислорода. Это можно обеспечить, используя плотно закрывающиеся ящики, пакеты или контейнеры с системой регулируемой газовой среды. Недостаток воздуха замедляет процессы дозревания и порчи плодов.

Сортировка и упаковка

Перед закладкой на хранение яблоки тщательно сортируют: отделяют поврежденные, мятые и перезрелые экземпляры. Плоды укладывают в ящики или пакеты небольшими слоями, чтобы исключить сдавливание. Это продлевает их лежкость.

Место хранения

Идеальным местом для хранения яблок считается прохладный, темный и хорошо вентилируемый погреб или подвал. Также подойдет холодильник при правильной настройке температуры и влажности.

Регулярный осмотр

Во время хранения яблоки необходимо периодически осматривать и удалять подпорченные плоды, чтобы инфекция не распространялась на остальные. Следует также аккуратно перекладывать плоды, чтобы не повредить их.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечёном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке
Садоводство, цветоводство
Эксперт Денисенко: как вырастить грибы на своём участке Аудио 
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано
Ближний Восток
Нетаньяху разделил мусульман и властвует. Однако торжествовать рано Аудио 
Популярное
Kitco: БРИКС отправляет доллары обратно в США

Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.

Новая финансовая система БРИКС станет реальной проблемой для США
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Боевой модуль "Нарвал". Российский прогресс в противодействии морским БЭКам врага
Как вырастить грибы у себя на даче: простой метод, который работает
Дороги отрезаны. В Угледаре подразделения армии Украины стали массово сдаваться в плен
Российские боевые роботы "Курьеры" отправляются денацифицировать Украину  Дмитрий Плотников Наталья Варлей удивила зрителей своим откровением о любимых ролях и фильмах Анжела Якубовская Старый девиз: "Японец не ухаживает за своей женой, она его собственность" Сергей Лебедев
Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении
Газеты вместо мульчи: гениальное решение или временный компромисс
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму
Последние материалы
Хотите, чтобы яблоки дольше оставались свежими? Изучите эти советы
Как избежать главной ошибки при выборе мебели для гостиной: советы дизайнеров
Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам сроком на семь-девять месяцев
Купе или плацкарта: как выбрать оптимальный вариант для поездки на поезде
Как акулы определяют источник запаха под водой
Противоречащая традициям, но эффективная стратегия: как работает неухоженный сад на зиму
Почему стоит пересмотреть свой рацион для здоровья мозга
Кабачковая запеканка с сыром: сплошная нежность, идеальна для тех, кто придерживается ПП
Наращиваем и создаём упругие ягодицы: топ-3 упражнения
Бурятские учёные ускорили приготовление риса с помощью плазмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.