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Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз

1:47
Садоводство

Выберите солнечное место

Розы любят солнце, поэтому найдите место в своем саду, которое получает не менее шести часов солнечного света каждый день.

Красиво и полезно: как создать идеальную клумбу для роз
Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Подготовьте почву

Розы любят хорошо дренированную почву. Добавьте немного органики, например, компост, чтобы сделать почву богатой. Это помогает розам расти крепкими.

Выберите правильные розы

Выбирайте розы, которые подходят под ваш климат. Некоторые розы предпочитают теплую погоду, в то время как другие хорошо себя чувствуют при более низких температурах. 

Время посадки

Сажайте розы в конце зимы или ранней весной, когда почва пригодна для обработки. Сделайте отверстие, достаточно большое для корней, и поместите в него куст розы.

Полив

Поливайте их регулярно, особенно во время засушливых периодов. Розы любят оставаться увлажненными.

Мульча для защиты

Добавьте слой мульчи вокруг роз. Это помогает поддерживать почву влажной, предотвращает появление сорняков и защищает корни от экстремальных температур.

Обрезка

Обрезайте розы в течение вегетационного периода, чтобы стимулировать цветение. Удалите все мертвые или нездоровые ветки.

Удобряйте время от времени

Подкармливайте розы сбалансированным удобрением один или два раза в год. Следуйте инструкциям на упаковке с удобрениями, и ваши розы получат необходимые им питательные вещества.

Следите за вредителями

Регулярно проверяйте свои розы на наличие нежелательных посетителей, таких как клопы или болезни. Если вы заметите их, примите меры для защиты своих роз.

 

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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