Используйте сильный распылитель воды из шланга, чтобы смыть тлю.
Смешайте раствор воды и несколько капель средства для мытья посуды. Опрыскайте его на пораженные розы. М
Обрежьте пораженные части растения розы. Удалите листья и бутоны там, где скапливается тля. Утилизируйте обрезанные части подальше от сада.
Заведите в своем саду полезных насекомых, таких как божьи коровки или златоглазки. Они питаются тлей и могут помочь контролировать их популяцию.
Нанесите масло нима на розы. Масло нима является природным пестицидом, который может нарушить жизненный цикл тли и помешать ей питаться.
Создайте чесночный спрей, раздавив зубчики чеснока и смешав их с водой. Распылите этим раствором на розы, так как тля не любит запах.
При необходимости используйте органическое инсектицидное мыло, специально предназначенное для растений. Следуйте инструкциям на продукте для безопасного применения.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Россия и другие государства БРИКС создают новую финансовую систему, которая может стать реальной проблемой для США, говорится в материале издания Kitco.