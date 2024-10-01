Тли на розах больше не будет: эффективные способы борьбы

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Распыление воды

Используйте сильный распылитель воды из шланга, чтобы смыть тлю.

Фото: upload.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Раствор мыльной воды

Смешайте раствор воды и несколько капель средства для мытья посуды. Опрыскайте его на пораженные розы. М

Обрезка

Обрежьте пораженные части растения розы. Удалите листья и бутоны там, где скапливается тля. Утилизируйте обрезанные части подальше от сада.

Полезные насекомые

Заведите в своем саду полезных насекомых, таких как божьи коровки или златоглазки. Они питаются тлей и могут помочь контролировать их популяцию.

Масло нима

Нанесите масло нима на розы. Масло нима является природным пестицидом, который может нарушить жизненный цикл тли и помешать ей питаться.

Чесночный спрей

Создайте чесночный спрей, раздавив зубчики чеснока и смешав их с водой. Распылите этим раствором на розы, так как тля не любит запах.

Органическое инсектицидное мыло

При необходимости используйте органическое инсектицидное мыло, специально предназначенное для растений. Следуйте инструкциям на продукте для безопасного применения.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).



Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

