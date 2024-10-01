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Можно ли скашивать клубнику осенью? Разбираемся в плюсах и минусах данной практики

2:11
Садоводство » Советы

Многие садоводы задаются вопросом, можно ли скашивать клубнику осенью и как это скажется на её дальнейшем развитии. Рассмотрим плюсы и минусы такой процедуры, а также правила её проведения.

Можно ли скашивать клубнику осенью? Разбираемся в плюсах и минусах данной практики
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, CC BY-SA 3.0

Зачем скашивать клубнику осенью?

Основной причиной, по которой стоит подстригать клубнику осенью, является борьба с листовыми болезнями растений. Многие грибковые инфекции (мучнистая роса, бурая пятнистость, антракноз) зимуют на опавших листьях и могут повторно поразить растения весной. Своевременное удаление ботвы помогает избежать этих проблем.

Кроме того, осеннее скашивание стимулирует формирование новых, более плотных листьев, которые лучше перенесут зимовку. Это приводит к более раннему и обильному цветению и плодоношению клубники весной.

Как правильно скашивать клубнику?

Проводить эту процедуру необходимо в конце сентября — начале октября, когда рост листьев уже замедляется, но они еще остаются зелеными. Для этого используйте садовые ножницы или секатор, срезая листья на высоте 3-5 см от поверхности почвы.

Важно не повреждать при этом сами розетки растений и пестики цветков, которые уже начали формироваться. После скашивания проведите легкое рыхление междурядий, чтобы удалить сухие листья и улучшить аэрацию почвы.

Что будет, если не скашивать клубнику?

Если вы решите не скашивать клубнику осенью, она, конечно, переживет зиму, но есть риск, что весной на ней появятся грибковые болезни. Кроме того, старые, изношенные листья могут стать источником заражения для новых розеток.

Также при отсутствии обновления листового аппарата клубника будет менее продуктивной, а первый урожай ягод может быть не таким обильным, как у скошенных растений.

Поэтому, если вы хотите получить здоровый, обильный урожай клубники в следующем сезоне, осеннее скашивание — необходимая процедура для вашего сада.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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