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Готовимся к весеннему буйству красок: правила и хитрости посадки тюльпанов в октябре

2:05
Садоводство » Цветы

Октябрь — лучшее время для посадки тюльпанов. Именно в этот период луковицы находятся в состоянии покоя и готовы к высадке, чтобы порадовать нас яркими и пышными цветами будущей весной. Чтобы добиться действительно впечатляющего результата, важно соблюдать несколько основных правил и секретов при посадке.

Готовимся к весеннему буйству красок: правила и хитрости посадки тюльпанов в октябре
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, CC0

Выбор подходящего места

Тюльпаны любят солнечные, хорошо проветриваемые участки с рыхлой, плодородной почвой. Лучше всего, если грунт будет слегка возвышен, чтобы избежать застоя влаги. Важно, чтобы в будущем на грядках не росли многолетние растения, которые могут затенять тюльпаны.

Подготовка луковиц

Перед посадкой луковицы тюльпанов необходимо проверить на отсутствие повреждений и загнивания. Подгнившие или поврежденные экземпляры лучше выбраковать. Также стоит очистить луковицы от высохших чешуек и обработать их фунгицидным раствором для профилактики болезней.

Сроки и глубина посадки

Оптимальные сроки для посадки тюльпанов в открытый грунт — с середины до конца октября. В регионах с более мягким климатом высадку можно сдвинуть и на начало ноября. Глубина посадки должна составлять 10-15 см, причем в северных широтах глубже. Расстояние между луковицами — 15-20 см.

Подготовка почвы

Перед посадкой грядку необходимо хорошо перекопать на штык лопаты, внеся при этом 2-3 ведра перегноя или компоста на 1 кв. м. Также можно добавить немного суперфосфата (20-30 г на 1 кв. м) для улучшения питания растений.

Осенний уход

После высадки луковицы необходимо умеренно полить и мульчировать грядку торфом, опилками или сухими листьями слоем 5-7 см. Это защитит тюльпаны от морозов и сохранит влагу в почве.

Уточнения

Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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