Ваши растения пострадали от парши? Узнайте, как с ней справиться

2:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Парша — одно из самых распространённых и неприятных грибковых заболеваний, поражающих растения в саду и огороде. Эта болезнь наносит серьезный ущерб урожаю, но с ней можно и нужно бороться. Рассмотрим основные методы профилактики и борьбы с паршой, которые помогут вам сохранить здоровые и плодоносящие растения.

Фото: flickr.com by Patrick Clement, CC BY 2.0

Что такое парша

Парша — собирательное название нескольких грибковых заболеваний, вызываемых различными патогенными микроорганизмами. Чаще всего она поражает картофель, яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры. На пораженных растениях появляются характерные бурые или черные пятна, корки и наросты, что делает их непривлекательными и непригодными к употреблению.

Профилактика паршивых заболеваний

Важно понимать, что парша — это серьезная, но вполне предотвратимая болезнь. Ключ к успеху — тщательная профилактика:

Выбор устойчивых сортов. Отдавайте предпочтение сортам плодовых и овощных культур, отличающимся более высокой устойчивостью к парше. Соблюдение севооборота. Регулярное чередование культур на участке помогает разорвать жизненный цикл возбудителей болезни. Уход за почвой. Поддержание оптимального уровня кислотности грунта, а также внесение органических удобрений делает растения менее уязвимыми. Санитария в саду. Пораженные паршой ветки, листья и клубни нужно своевременно собирать и утилизировать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Методы борьбы с паршой

Если всё же парша проявилась, то ее нужно активно устранять. Для этого можно применять следующие методы:

Химические обработки. Опрыскивание растений фунгицидами в рекомендованные сроки помогает уничтожить возбудителей болезни на ранних стадиях. Биологические препараты. Применение биологических средств защиты, таких как бордоская жидкость или древесная зола, также эффективно в борьбе с паршой. Агротехнические меры. Регулярные прореживания, подкормки и своевременная уборка урожая снижают риск распространения грибковых заболеваний. Ручной сбор пораженных частей. Удаление и уничтожение поврежденных листьев, побегов и плодов препятствует дальнейшему прогрессированию паршивости.

Победить паршу нелегко, но комплексный подход с использованием профилактических и активных методов борьбы поможет вам сохранить здоровье ваших растений и получить хороший урожай. Главное — не опускать руки и действовать последовательно!

Уточнения

Парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis.

