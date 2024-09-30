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Ваши растения пострадали от парши? Узнайте, как с ней справиться

2:46
Садоводство » Вредители и болезни

Парша — одно из самых распространённых и неприятных грибковых заболеваний, поражающих растения в саду и огороде. Эта болезнь наносит серьезный ущерб урожаю, но с ней можно и нужно бороться. Рассмотрим основные методы профилактики и борьбы с паршой, которые помогут вам сохранить здоровые и плодоносящие растения.

Ваши растения пострадали от парши? Узнайте, как с ней справиться
Фото: flickr.com by Patrick Clement, CC BY 2.0

Что такое парша

Парша — собирательное название нескольких грибковых заболеваний, вызываемых различными патогенными микроорганизмами. Чаще всего она поражает картофель, яблони, груши, сливы и другие плодовые культуры. На пораженных растениях появляются характерные бурые или черные пятна, корки и наросты, что делает их непривлекательными и непригодными к употреблению.

Профилактика паршивых заболеваний

Важно понимать, что парша — это серьезная, но вполне предотвратимая болезнь. Ключ к успеху — тщательная профилактика:

  1. Выбор устойчивых сортов. Отдавайте предпочтение сортам плодовых и овощных культур, отличающимся более высокой устойчивостью к парше.
  2. Соблюдение севооборота. Регулярное чередование культур на участке помогает разорвать жизненный цикл возбудителей болезни.
  3. Уход за почвой. Поддержание оптимального уровня кислотности грунта, а также внесение органических удобрений делает растения менее уязвимыми.
  4. Санитария в саду. Пораженные паршой ветки, листья и клубни нужно своевременно собирать и утилизировать, чтобы не допустить распространения инфекции.

Методы борьбы с паршой

Если всё же парша проявилась, то ее нужно активно устранять. Для этого можно применять следующие методы:

  1. Химические обработки. Опрыскивание растений фунгицидами в рекомендованные сроки помогает уничтожить возбудителей болезни на ранних стадиях.
  2. Биологические препараты. Применение биологических средств защиты, таких как бордоская жидкость или древесная зола, также эффективно в борьбе с паршой.
  3. Агротехнические меры. Регулярные прореживания, подкормки и своевременная уборка урожая снижают риск распространения грибковых заболеваний.
  4. Ручной сбор пораженных частей. Удаление и уничтожение поврежденных листьев, побегов и плодов препятствует дальнейшему прогрессированию паршивости.

Победить паршу нелегко, но комплексный подход с использованием профилактических и активных методов борьбы поможет вам сохранить здоровье ваших растений и получить хороший урожай. Главное — не опускать руки и действовать последовательно!

Уточнения

Парша́ я́блони — заболевание и повреждения на листьях и плодах яблони, вызываемые сумчатым грибом Venturia inaequalis.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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