Советы дачникам, как правильно затачивать садовый инструмент

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Очистите инструменты

Перед заточкой убедитесь, что инструменты чистые. Сотрите грязь или мусор с помощью влажной тряпки или щетки.

Фото: creativecommons.org by Spitfire, CC BY-SA 3.0

Закрепите инструмент

Найдите устойчивую поверхность, например, верстак или стол, где вы можете комфортно работать. Надежно положите инструмент на поверхность, следя за тем, чтобы он не двигался во время заточки.

Используйте напильник или точильный камень

В зависимости от инструмента можно использовать как напильник, так и точильный камень. Держите напильник или камень под углом, примерно 20 градусов, к краю инструмента.

Заточите край

С нажимом перемещайте пилку или камень вдоль края инструмента плавными, последовательными движениями. Начните с основания и двигайтесь к концу.

Повторите этот процесс несколько раз.

Проверьте остроту

После того, как вы заточите край, осторожно проведите по нему пальцем, чтобы проверить остроту. Будьте осторожны, чтобы избежать случайных порезов. При необходимости продолжайте заточку до тех пор, пока не достигнете желаемого результата.

Удалите шероховатость

После заточки можно заметить небольшие металлические заусенцы или шероховатые края.

Используйте хонинговальный камень или мелкозернистую наждачную бумагу, чтобы аккуратно разгладить их, обеспечив чистую и отполированную кромку.

Очистите и смажьте инструменты

Как только вы будете удовлетворены остротой, сотрите всю металлическую стружку или остатки с инструмента. Нанесите тонкий слой масла на лезвие, чтобы предотвратить ржавчину.

Правильно храните инструменты

После заточки храните садовые инструменты в чистом и сухом месте. Это поможет сохранить их остроту и продлить срок службы.

Уточнения

Садовый инструмент — это инструмент, который используется для работы в сельском хозяйстве и садоводстве.

