Хотите получить отличное удобрение? Тогда знайте, что нужно класть в компост

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компост — это ценный органический материал, который можно получить путем естественного разложения растительных и пищевых отходов. Он не только помогает избавиться от мусора, но и является прекрасным удобрением для садовых и огородных культур. Но чтобы компост получился качественным, необходимо знать, что можно и что нельзя в него закладывать.

Фото: flickr.com by Maja Dumat, CC BY 2.0

Начнём с того, что в компост следует класть только органические материалы. К ним относятся:

Пищевые отходы (овощные и фруктовые очистки, чайная заварка, яичная скорлупа)

Садовые и огородные отходы (скошенная трава, сорняки, опавшие листья, ветки)

Опилки, древесная стружка и кора

Бумага, картон (без красочных и глянцевых покрытий)

Высохшие цветы и растения

Навоз травоядных животных

Важно помнить, что в компост нельзя добавлять мясные и молочные продукты, а также жиры, так как они могут привлечь грызунов и насекомых вредителей. Также следует избегать закладки больных или зараженных растений, семян сорняков, а также ветви деревьев, содержащих много смолистых веществ.

Для получения качественного компоста необходимо следить за правильным соотношением "углеродистых" и "азотистых" материалов. К углеродистым относятся сухие и древесные материалы, а к азотистым — свежая трава, пищевые отходы и навоз. Оптимальное соотношение — 25-30 частей углерода на 1 часть азота.

Также важно обеспечить доступ воздуха в компостную кучу. Для этого ее периодически нужно перемешивать вилами или компостером. Необходимо также контролировать влажность — компостная куча должна быть влажной, но не мокрой.