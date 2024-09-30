Хотите получить отличное удобрение? Тогда знайте, что нужно класть в компост

Компост — это ценный органический материал, который можно получить путем естественного разложения растительных и пищевых отходов. Он не только помогает избавиться от мусора, но и является прекрасным удобрением для садовых и огородных культур. Но чтобы компост получился качественным, необходимо знать, что можно и что нельзя в него закладывать.
Начнём с того, что в компост следует класть только органические материалы. К ним относятся:
Важно помнить, что в компост нельзя добавлять мясные и молочные продукты, а также жиры, так как они могут привлечь грызунов и насекомых вредителей. Также следует избегать закладки больных или зараженных растений, семян сорняков, а также ветви деревьев, содержащих много смолистых веществ.
Для получения качественного компоста необходимо следить за правильным соотношением "углеродистых" и "азотистых" материалов. К углеродистым относятся сухие и древесные материалы, а к азотистым — свежая трава, пищевые отходы и навоз. Оптимальное соотношение — 25-30 частей углерода на 1 часть азота.
Также важно обеспечить доступ воздуха в компостную кучу. Для этого ее периодически нужно перемешивать вилами или компостером. Необходимо также контролировать влажность — компостная куча должна быть влажной, но не мокрой.
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