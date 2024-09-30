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Сохраните качество ваших садовых инструментов: учимся правильно их хранить

2:18
Садоводство » Советы

Летний дачный сезон постепенно подходит к концу, и пора задуматься о том, как правильно подготовить и сохранить в рабочем состоянии садовый инвентарь до следующего года. Как известно, от условий хранения напрямую зависит срок службы и исправность ваших садовых инструментов. Поэтому важно уделить этому процессу должное внимание.

Сохраните качество ваших садовых инструментов: учимся правильно их хранить
Фото: commons.wikimedia.org by Spitfire, CC BY-SA 3.0

Во-первых, перед тем как убрать инструменты на хранение, их необходимо тщательно очистить от грязи, земли и растительных остатков. Это можно сделать с помощью щетки, ветоши или пескоструйной установки. Особенно тщательно следует очистить металлические части, чтобы предотвратить появление коррозии.

После очистки все инструменты необходимо просушить, а затем обработать специальными защитными средствами. Для этого лучше всего использовать масла или воски, которые образуют на поверхности металла защитную пленку, препятствующую окислению. Также можно опрыскать инструменты средствами от ржавчины.

Хранить садовые инструменты следует в сухом, темном и хорошо проветриваемом месте, защищенном от влаги и прямых солнечных лучей. Идеальный вариант - специальный инструментальный шкаф или ящик. Можно использовать также гаражные или подвальные помещения. Главное, чтобы там не было сырости и резких перепадов температур.

Особое внимание стоит уделить хранению садовых ножниц, секаторов и прочего режущего инструмента. Их необходимо хранить в специальных ножнах или чехлах, чтобы предотвратить повреждение лезвий. Деревянные ручки рекомендуется время от времени обрабатывать специальными маслами или воском.

Кроме того, все инструменты желательно хранить раздельно по типам и размерам, чтобы облегчить их поиск и доступ. Для этого можно использовать различные стеллажи, полки, настенные держатели и другие приспособления.

Соблюдая эти простые правила хранения, вы сможете обеспечить сохранность своих садовых инструментов и продлить срок их службы. Ваш садовый инвентарь будет всегда в полном порядке и готов к следующему сезону.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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