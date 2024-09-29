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Как вернуть своему огороду чистоту: секреты борьбы с мхом

2:26
Садоводство » Советы

Мох на грядках и газонах участка — это довольно распространенное и нежелательное явление, с которым рано или поздно сталкивается практически каждый садовод и огородник. Появление обильной мшистой растительности может быть вызвано различными причинами: избыточным увлажнением почвы, недостатком солнечного света, кислотным составом грунта и так далее. Но вне зависимости от первопричины, от мха на огороде нужно избавляться, так как он негативно сказывается на росте и развитии культурных растений.

Как вернуть своему огороду чистоту: секреты борьбы с мхом
Фото: commons.wikimedia.org by AnRo0002, PDM

Что же делать, если мох поселился на вашем участке? Существует несколько эффективных способов борьбы с этой нежелательной растительностью.

  1. Механическое удаление. Самый простой и доступный метод — это вручную срезать или выскабливать мох с поверхности почвы либо газона. Делать это необходимо регулярно, поскольку мох быстро восстанавливается. Чтобы процесс был более эффективным, можно использовать специальные скребки или моховыдёргиватели.
  2. Известкование. Повышение pH почвы путём внесения извести или доломитовой муки делает среду менее благоприятной для роста мха. Известь "нейтрализует" кислотность, создавая условия, комфортные для культурных растений, но неблагоприятные для мха. Известкование проводят ранней весной или осенью.
  3. Засев газона или грядок. Плотный травяной покров или высаженные на грядках культуры не оставляют пространства для разрастания мха. Поэтому хороший способ избавиться от него — провести пересев газона или замульчировать почву на грядках слоем древесных опилок, коры или древесной щепы.
  4. Применение химических средств. В качестве крайней меры можно использовать специальные гербициды против мха. Они быстро уничтожают мшистые заросли, но следует помнить, что химические препараты могут нанести вред и полезным растениям. Применять их нужно строго по инструкции.

Отдавая предпочтение более щадящим и экологичным методам, вы сможете избавиться от мха и гарантированно защитить растения от его негативного влияния. Регулярный уход и профилактика — ключ к чистому и здоровому огороду без нежелательной растительности.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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