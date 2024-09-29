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Как сохранить аромат и свежесть чеснока на весь год

Чеснок круглый год: рекомендации по правильному послеуборочному хранению
2:26
Садоводство » Советы

Многие огородники и садоводы знают, что чеснок — одно из самых полезных и незаменимых растений на приусадебном участке. Это, без сомнения, универсальная культура, которая имеет огромное количество применений в кулинарии, медицине и даже садовой практике. Но для того, чтобы чеснок сохранил все свои ценные свойства как можно дольше, за ним нужен правильный уход, особенно в период хранения.

Как известно, чеснок — это многолетнее растение, но для удобства его обычно выращивают как однолетнюю культуру. После созревания головки чеснока убирают с грядки и приступают к хранению. И здесь важно знать, что от условий хранения будет зависеть, как долго чеснок сохранит свою свежесть, аромат и питательные свойства.

Итак, основные правила хранения чеснока:

  1. Место хранения. Наилучшими условиями для хранения чеснока являются прохладные, сухие и хорошо проветриваемые помещения. Идеальная температура — от +5°С до +15°С. Также важна невысокая влажность воздуха — не более 60-70%. Избегайте мест с прямыми солнечными лучами.
  2. Подготовка чеснока к хранению. После уборки с грядки чеснок необходимо просушить в течение 2-3 недель, оборвав все листья и корни. Это позволит сформироваться прочной шелухе, которая предохранит зубчики от преждевременного прорастания и высыхания.
  3. Способы хранения. Наиболее традиционный — это связывание головок чеснока в пучки и подвешивание их в сухом помещении. Также хорошо зарекомендовали себя деревянные или сетчатые ящики, плетеные корзины, бумажные пакеты. Главное — обеспечить свободное движение воздуха вокруг головок.
  4. Сроки хранения. При соблюдении всех правил чеснок может храниться от 6 до 9 месяцев. Иногда даже дольше — до года. Но обязательно регулярно проверяйте его состояние и удаляйте испортившиеся зубчики.

Помните, что для длительного хранения особенно подходят сорта чеснока с плотной оболочкой и высоким содержанием эфирных масел. Такой чеснок будет дольше сохранять свои вкусовые и полезные качества.

Как правильно хранить чеснок
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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