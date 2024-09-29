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Главные причины, по которым нужно убирать упавшие яблоки

2:11
Садоводство » Советы

Осенью, когда яблоки в саду созревают и начинают опадать, многие владельцы участков предпочитают просто оставлять их лежать на земле. Однако это может быть довольно опасной практикой и нанести вред как самим деревьям, так и другим растениям в саду. Давайте рассмотрим, почему так важно своевременно убирать опавшие яблоки.

Главные причины, по которым нужно убирать упавшие яблоки
Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, CC BY-SA 3.0

Во-первых, оставленные на земле плоды становятся питательной средой для различных вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Гниющие яблоки привлекают таких насекомых, как плодовые мухи, вишневые мухи, яблонные плодожорки и другие. Они откладывают в них свои яйца, а вылупившиеся личинки питаются мякотью, нанося ущерб саду. Кроме того, в перепревших яблоках могут развиваться различные грибковые заболевания, которые впоследствии могут поразить и само дерево.

Во-вторых, опавшие плоды могут стать переносчиками болезней. Если среди них есть поврежденные или инфицированные яблоки, то их гниение и разложение будет способствовать распространению возбудителей болезней по всему участку. Это может привести к ухудшению общего состояния деревьев и даже к их гибели.

В-третьих, гниющие яблоки представляют опасность для других растений сада. Разлагающаяся мякоть и сок являются отличной средой для размножения вредных бактерий и грибов, которые могут поразить корни, стволы и листья соседних плодовых деревьев, ягодных кустарников, овощей и цветов.

И наконец, оставленные на земле яблоки создают благоприятную среду для размножения грызунов, таких как мыши и крысы. Они могут поселиться рядом с деревьями, питаться плодами и нанести серьезный ущерб корневой системе и стволу.

Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют регулярно собирать опавшие плоды и утилизировать их подальше от сада. Это поможет защитить ваши деревья от болезней и вредителей, сохранив их здоровье и урожайность на долгие годы.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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