Опасности, о которых вы не догадывались: почему нельзя пренебрегать уборкой листвы

Осень — пора, когда деревья и кустарники сбрасывают свою листву. Часто садоводы считают, что это естественный и безобидный процесс, с которым легко справиться. Однако неправильное отношение к листовому опаду может нанести немалый вред вашему участку.

Фото: flickr.com by Бенсон Куа, CC BY-SA 2.0

Накопление болезней

Листья, скапливающиеся на газонах, грядках и возле деревьев, создают благоприятную среду для развития различных грибковых и бактериальных заболеваний растений. Оставленная на зиму опавшая листва становится рассадником инфекций, которые весной могут распространиться на здоровые насаждения.

Вредители

Скопления листвы также привлекают в сад различных вредителей, которые будут зимовать в этом укрытии и весной активно распространяться по участку. Избавление от такого убежища помогает предотвратить нашествие насекомых на ваши растения.

Удушение газонов

Густые слои опавших листьев, не убранные своевременно, способны полностью заглушить газон, не давая травам доступа к свету и воздуху. Это приведет к тому, что газонное покрытие будет угнетено, а со временем может и вовсе погибнуть.

Ухудшение дренажа

Большое количество неубранной листвы, скапливающееся в низинах и возле бордюров, может нарушать естественный дренаж. Это повлечет за собой застой влаги, который негативно скажется на здоровье растений.

Пожарная опасность

Сухие скопления листьев опасны в противопожарном отношении. Они могут легко воспламеняться, особенно в засушливые периоды, создавая угрозу распространения огня на постройки и посадки.

Чтобы избежать перечисленных проблем, необходимо своевременно убирать опавшую листву с участка. Это позволит сохранить здоровье ваших растений и обезопасить сад.

Уточнения

Листопа́д — биологический процесс сбрасывания листвы растениями.

