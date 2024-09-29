Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Верховая езда может изменить тазобедренный сустав человека
Губерниев: российских лыжников и биатлонистов ещё долгие годы никуда не допустят
SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner
Самарский университет разработал инновационную теплицу на базе космических технологий
Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Врач назвал способ снизить риск тяжёлого лечения рака простаты
Глобальное потепление грозит уничтожением ленивцев Гоффмана
Какие 3 дерева ни в коем случае нельзя сажать на участке? Защитите себя и близких

Переждать зиму с комфортом: 5 ключевых шагов по подготовке хвойных к холодам

1:55
Садоводство

С приближением зимы растениям на вашем участке, и особенно хвойным деревьям и кустарникам, требуется особый уход, чтобы благополучно пережить холодный сезон. Правильная подготовка хвойных насаждений к зиме позволит сохранить их здоровье и привлекательный внешний вид.

Переждать зиму с комфортом: 5 ключевых шагов по подготовке хвойных к холодам
Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Обрезка

Одним из важных шагов подготовки хвойных к зиме является правильная обрезка. Необходимо своевременно удалить все сухие, поврежденные или больные ветви. Это поможет растениям сохранить силы для перезимовки. Кроме того, стоит обрезать верхушки побегов, чтобы они не были подвержены сильным ветрам.

Мульчирование

Для защиты корневой системы хвойных от промерзания необходимо замульчировать приствольные круги. Подойдут опилки, кора, торф или другие органические материалы слоем 10-15 см. Это позволит поддерживать оптимальную температуру в прикорневой зоне и предотвратить вымерзание.

Полив

Осенью особенно важно правильно организовать полив хвойных. Они должны уйти в зиму с хорошо увлажненной почвой, так как недостаток влаги может привести к повреждению и даже гибели растений. Последний полив следует провести за 2-3 недели до первых морозов.

Подкормка

Перед зимовкой хвойным необходимо провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Это позволит им накопить достаточно питательных веществ для успешного перезимовывания и активного роста весной.

Укрытие

Для особо ценных или молодых хвойных растений следует организовать дополнительное укрытие. Это могут быть специальные короба, обернутые утеплителем, а также укрытие лапником или агроволокном. Такая защита убережет растения от неблагоприятных погодных воздействий.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Суворова: полезные чаи из веток сада
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Вооружённые силы Украины в Угледаре полностью блокированы Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Сводка с фронта: армия России выдавливает ВСУ из Курской области, Угледар будет взят на днях
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее
Последние материалы
Переждать зиму с комфортом: 5 ключевых шагов по подготовке хвойных к холодам
Верховая езда может изменить тазобедренный сустав человека
Губерниев: российских лыжников и биатлонистов ещё долгие годы никуда не допустят
SpaceX запустит экипаж для возвращения астронавтов NASA со Starliner
Самарский университет разработал инновационную теплицу на базе космических технологий
Венгрия готова возобновить переговоры с Роскосмосом о совместной космической программе
Обрезка и зимовка гортензий: как не ошибиться
Врач назвал способ снизить риск тяжёлого лечения рака простаты
Глобальное потепление грозит уничтожением ленивцев Гоффмана
Какие 3 дерева ни в коем случае нельзя сажать на участке? Защитите себя и близких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.