Переждать зиму с комфортом: 5 ключевых шагов по подготовке хвойных к холодам

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приближением зимы растениям на вашем участке, и особенно хвойным деревьям и кустарникам, требуется особый уход, чтобы благополучно пережить холодный сезон. Правильная подготовка хвойных насаждений к зиме позволит сохранить их здоровье и привлекательный внешний вид.

Фото: creativecommons.org by liz west is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Обрезка

Одним из важных шагов подготовки хвойных к зиме является правильная обрезка. Необходимо своевременно удалить все сухие, поврежденные или больные ветви. Это поможет растениям сохранить силы для перезимовки. Кроме того, стоит обрезать верхушки побегов, чтобы они не были подвержены сильным ветрам.

Мульчирование

Для защиты корневой системы хвойных от промерзания необходимо замульчировать приствольные круги. Подойдут опилки, кора, торф или другие органические материалы слоем 10-15 см. Это позволит поддерживать оптимальную температуру в прикорневой зоне и предотвратить вымерзание.

Полив

Осенью особенно важно правильно организовать полив хвойных. Они должны уйти в зиму с хорошо увлажненной почвой, так как недостаток влаги может привести к повреждению и даже гибели растений. Последний полив следует провести за 2-3 недели до первых морозов.

Подкормка

Перед зимовкой хвойным необходимо провести подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Это позволит им накопить достаточно питательных веществ для успешного перезимовывания и активного роста весной.

Укрытие

Для особо ценных или молодых хвойных растений следует организовать дополнительное укрытие. Это могут быть специальные короба, обернутые утеплителем, а также укрытие лапником или агроволокном. Такая защита убережет растения от неблагоприятных погодных воздействий.

Уточнения

Хво́йные (лат. Pinóphyta или Coníferae) — группа голосеменных, один из отделов царства растений. К хвойным относятся высшие сосудистые семенные растения, чьи семена развиваются в шишках.

