Какие 3 дерева ни в коем случае нельзя сажать на участке? Защитите себя и близких

2:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Выбирая деревья для посадки на своём участке, многие садоводы забывают учитывать такой важный фактор, как их способность притягивать молнии. Некоторые породы деревьев являются настоящими "громоотводами", что делает их потенциально опасными для расположения рядом с домом или другими постройками. Давайте рассмотрим три наиболее "молниепроводящих" дерева, которые лучше не сажать на своем загородном участке.

Фото: commons.wikimedia.org by MarcusObal, CC BY-SA 3.0

Дуб

Эта порода является одним из самых опасных деревьев с точки зрения притяжения молний. Дубы обладают уникальными свойствами, которые делают их чрезвычайно притягательными для электрических разрядов. Во-первых, дерево имеет очень прочную и массивную древесину, которая хорошо проводит электричество. Во-вторых, высокие и раскидистые дубы возвышаются над окружающей средой, что делает их легкой мишенью для молний во время грозы. Наконец, дубы нередко произрастают в местах с высокой грозовой активностью, повышая риск попадания молнии.

Тополь

Тополя также относятся к категории деревьев, которые следует избегать при озеленении участка. Их высокие стройные стволы, сухая кора и легко воспламеняемая древесина делают тополя очень опасными в случае удара молнии. Кроме того, подмытые корни этих деревьев теряют устойчивость, увеличивая вероятность их падения во время грозы.

Берёза

Несмотря на свою нежную, белоснежную внешность, берёзы также весьма притягательны для молний. Этому способствуют их высокие, стройные стволы, а также наличие в древесине и коре высокой концентрации минералов, которые проводят электричество. Кроме того, березы часто растут на возвышенных открытых участках, где риск попадания молнии весьма велик.

Следует отметить, что попадание молнии в дерево может не только вызвать его возгорание, но и представлять серьезную опасность для находящихся рядом строений и людей. Поэтому при планировании озеленения лучше отдавать предпочтение другим, менее "молниепроводящим" породам деревьев.

Выбирая зеленых питомцев для своего участка, помните о мерах безопасности и отдавайте предпочтение деревьям, которые не будут притягивать к вам удары молний во время грозы.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae). Берёза широко распространена в Северном полушарии; на территории России принадлежит к числу наиболее распространённых древесных пород.

