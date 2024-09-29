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Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад

1:29
Садоводство

Хризантема

Этот цветок начинает цвести в конце лета и начале осени. Цветы хризантемы бывают разных оттенков — фиолетовые, бордовые, желтые, а также оранжевые, белые.

Топ-5 цветущих растений осенью: посадите их, чтобы украсить сад
Фото: commons.wikimedia.org by JJ Harrison, CC0

Растение также хорошо переносит холода и цветет не один год. Если посадить растение осенью, оно не успеет прижиться и будет однолетним.

Гелениум

Этот цветок имеет оранжевый цвет и является прекрасным дополнением к осеннему саду. Кроме того, гелениум привлекает в сад насекомых-опылителей — бабочек, пчел, шмелей. Выращивайте растение на солнечном месте в саду, и оно будет цвести в конце лета и начале осени.

Подсолнухи

У этого растения яркие, крупные цветы, которые действительно украсят ваш сад осенью.

Подсолнухи цветут летом, но сохраняют свои цветы до осени.

Немезия

Это однолетнее растение, которое можно выращивать как в открытом грунте, так и в контейнерах. Этот цветок обладает приятным ароматом и цветет в прохладное время года — осенью.

Африканская ромашка

Африканские ромашки хорошо растут на солнечных местах в саду и известны тем, что цветут в конце лета и начале осени. Дело в том, что цветок не боится холодов и подходит для однолетнего выращивания в конце лета.

Уточнения

Осень (родственно др.-прусск. assanis «осень», гот. asans «жатва», этимологически — «время жатвы»; по толкованию Даля — от «осенять» — «затенять», то есть наступление сумрака) — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.

Хризанте́ма (лат. Chrysánthemum, от др.-греч. χρῡσανθής, «златоцветный», от χρυσός — «золотой» и ἄνθος — «цветок»; объясняется жёлтой окраской соцветий) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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