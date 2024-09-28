Осенний уход за садом: обязательные обработки для здоровья растений

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

С наступлением осени перед садоводами встает важный вопрос — как подготовить свой сад к зимнему периоду и защитить его от болезней и вредителей? Проведение профилактических обработок осенью позволит уменьшить количество проблем в следующем году, сохранив здоровье растений.

Фото: Own work by Korona b, CC BY-SA 4.0

Одной из самых эффективных мер защиты сада является обработка деревьев и кустарников осенними фунгицидами. Они помогут предотвратить распространение грибковых заболеваний, таких как монilioz, парша, клястероспориоз, ржавчина и других. Лучше всего использовать медьсодержащие препараты, например, Хом, Бордоскую жидкость или Фитоспорин. Обработки нужно проводить в сухую погоду в конце сентября - начале октября.

Не менее важно весной защитить деревья от вредителей, которые могли перезимовать в саду. Для этих целей осенью рекомендуются инсектицидные опрыскивания. Препараты типа Инта-Вир, Искра или Актара уничтожат яйца и личинки вредных насекомых, предотвращая их размножение весной.

Кроме того, осенние обработки древесной корой и приствольных кругов можно провести известковым или медным раствором. Это поможет защитить растения от грызунов, которые могут погрызть кору во время зимовки.

Не стоит забывать и о профилактической обработке почвы, ведь она также может служить источником инфекции. Опрыскивание Фитоспорином или обработка почвы известью избавят ее от грибковых и бактериальных заболеваний.

Кроме вышеперечисленных препаратов, в осенний период эффективны биофунгициды, содержащие полезные микроорганизмы. Они не только предотвращают развитие болезней, но и улучшают структуру почвы, повышая устойчивость растений.

Продуманный подход и своевременные профилактические обработки осенью помогут вам сохранить сад здоровым и защитить его от многих проблем в следующем сезоне. Регулярное применение безопасных, но эффективных средств - залог богатого урожая в будущем!