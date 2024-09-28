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Лунный календарь для октябрьской посадки лука: когда сажать для хорошего урожая

1:45
Садоводство » Советы

Октябрь — замечательное время для того, чтобы заняться посадкой лука. Этот овощ хорошо приживается и дает обильный урожай, если высаживать его в правильные сроки. Опытные огородники советуют ориентироваться на лунный календарь, чтобы выбрать наиболее благоприятные для этого дни.

Лунный календарь для октябрьской посадки лука: когда сажать для хорошего урожая
Фото: flickr. com by Eunice, CC BY-SA 2.0

Согласно рекомендациям специалистов, лучше всего сажать лук в октябре в период с 15-го по 20-е число. Именно в это время Луна находится в растущей фазе, что благотворно сказывается на развитии и укоренении культуры.

Кроме того, отличными днями для посадки лука являются 8-9, 12-15 и 21-22 октября. В эти даты Луна располагается в знаках Тельца, Девы и Козерога, которые особенно покровительствуют корнеплодам и луковичным культурам.

Стоит учесть, что в дни полнолуния и новолуния (6-8 и 20-22 октября) лучше воздержаться от посадочных работ. В это время активность Луны снижена, поэтому растения могут плохо приживаться.

При выборе подходящих дат для посадки также важно ориентироваться на погодные условия. Идеальными будут дни с умеренной температурой воздуха, когда нет сильных ветров и дождей. Таким образом, растениям будет комфортно укорениться.

Кроме того, перед посадкой лука необходимо тщательно подготовить грядки. Рекомендуется рыхлить почву, вносить органические удобрения и известь для поддержания нейтрального pH. Это создаст благоприятные условия для роста и развития лука.

Уточнения

Лук — род растений семейства Амариллисовые, пищевая, лекарственная, декоративная культура.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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