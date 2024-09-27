Как организовать правильный полив для пышного цветения хризантем

Осенний уход за хризантемами: как сохранить растения здоровыми с помощью правильного полива

2:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Хризантемы — одни из самых ярких и любимых осенних цветов. Однако, чтобы эти красавицы радовали нас пышным цветением, им нужен особый подход в уходе, в том числе правильный полив. Как поливать хризантемы осенью, чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными? Давайте разберёмся.

Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Начнем с того, что осенью потребность хризантем в поливе значительно снижается по сравнению с летним периодом. Это связано с тем, что в холодное время года растения меньше испаряют влагу, а активный рост уже завершается. Тем не менее, полив все еще необходим, чтобы поддерживать влажность почвы на оптимальном уровне.

Идеальная периодичность полива хризантем осенью — 1 раз в 7-10 дней. При этом следует тщательно контролировать состояние грунта. Если верхний слой земли начинает подсыхать, это сигнал, что пора поливать. В то же время нельзя допускать застоя влаги, так как это может привести к загниванию корневой системы.

Важно также учитывать, что объем воды при поливе должен быть умеренным. Не стоит обильно поливать растения, достаточно увлажнить только верхний слой почвы. Хризантемы не любят переувлажнения, поэтому будьте аккуратны.

Еще один важный нюанс — температура воды для полива. Она должна быть комнатной, то есть 18-20°С. Холодная вода может травмировать растения и замедлить их развитие.

Если хризантемы растут в горшках или контейнерах, особое внимание стоит уделить дренажу. Почва в таких посадках быстрее пересыхает, поэтому полив должен быть более частым — каждые 5-7 дней. Обязательно следите, чтобы после полива вода не застаивалась в поддоне.

Не забывайте, что хризантемы предпочитают солнечные места. Поэтому старайтесь поливать их в утренние или вечерние часы, когда солнце уже не такое активное.

Уточнения

Хризанте́ма — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

