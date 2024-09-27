Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как закрыть помидоры в собственном соку
Бесполезные упражнения, которые не помогут сформировать желанные кубики пресса
Рецепты теста для идеальной пиццы: советы и рекомендации
Традиционный рецепт сырников с обновлённым вкусом — попробуйте сами
Учёные выяснили, каким образом скука способствует усилению стресса и импульсивности
Цены на нефть могут незначительно снизиться
В Греции ожидается сильный шторм: возможны наводнения и оползни
Стилист Новикова: "кошачий глаз" и яркие градиенты — самые популярные виды маникюра осени 2024
Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину

Как организовать правильный полив для пышного цветения хризантем

Осенний уход за хризантемами: как сохранить растения здоровыми с помощью правильного полива
2:05
Садоводство » Цветы

Хризантемы — одни из самых ярких и любимых осенних цветов. Однако, чтобы эти красавицы радовали нас пышным цветением, им нужен особый подход в уходе, в том числе правильный полив. Как поливать хризантемы осенью, чтобы они выглядели здоровыми и ухоженными? Давайте разберёмся.

Осенний уход за хризантемами: как сохранить растения здоровыми с помощью правильного полива
Фото: commons.wikimedia.org by Jebulon, PDM

Начнем с того, что осенью потребность хризантем в поливе значительно снижается по сравнению с летним периодом. Это связано с тем, что в холодное время года растения меньше испаряют влагу, а активный рост уже завершается. Тем не менее, полив все еще необходим, чтобы поддерживать влажность почвы на оптимальном уровне.

Идеальная периодичность полива хризантем осенью — 1 раз в 7-10 дней. При этом следует тщательно контролировать состояние грунта. Если верхний слой земли начинает подсыхать, это сигнал, что пора поливать. В то же время нельзя допускать застоя влаги, так как это может привести к загниванию корневой системы.

Важно также учитывать, что объем воды при поливе должен быть умеренным. Не стоит обильно поливать растения, достаточно увлажнить только верхний слой почвы. Хризантемы не любят переувлажнения, поэтому будьте аккуратны.

Еще один важный нюанс — температура воды для полива. Она должна быть комнатной, то есть 18-20°С. Холодная вода может травмировать растения и замедлить их развитие.

Если хризантемы растут в горшках или контейнерах, особое внимание стоит уделить дренажу. Почва в таких посадках быстрее пересыхает, поэтому полив должен быть более частым — каждые 5-7 дней. Обязательно следите, чтобы после полива вода не застаивалась в поддоне.

Не забывайте, что хризантемы предпочитают солнечные места. Поэтому старайтесь поливать их в утренние или вечерние часы, когда солнце уже не такое активное.

Уточнения

Хризанте́ма — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Астровые, или Сложноцветные, близкий к родам Тысячелистник и Пижма, куда нередко перемещаются многие виды хризантем.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Как приготовить идеальное тесто для чебуреков: очень простой рецепт с лайфхаками

Простой и понятный рецепт заварного теста для чебуреков. Приготовленные из него чебуреки получаются хрустящими, упругими и с аппетитными пузыриками. Чтобы края чебуреков не расклеивались, рекомендуем дважды просеять муку.

Рецепт заварного теста для чебуреков
Как лук помогает вернуть яркость фарам
Овощ, который вернёт блеск вашим фарам
Не совершайте этих ошибок осенью: подготовьте ирисы к морозам правильно
Отказ от маникюра с гель-лаком становится трендом?
"Мираж 2000" для Украины: французские истребители уже в мечтах Киева Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова AMVET: элита бежит с Украины из-за страха ответа за "поздравление Путина" Олег Володин
Удивляем друзей и родных арабской закуской: готовим бабагануш из баклажанов
Лайфхак для водителей: телефон вместо видеорегистратора
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Россиянка поделилась подробностями отпуска в Дагестане и Чечне: качество сервиса, достопримечательности и эмоции
Последние материалы
Учёные выяснили, каким образом скука способствует усилению стресса и импульсивности
Цены на нефть могут незначительно снизиться
В Греции ожидается сильный шторм: возможны наводнения и оползни
Стилист Новикова: "кошачий глаз" и яркие градиенты — самые популярные виды маникюра осени 2024
Что сделать водителю, чтобы ГАИ перестала останавливать машину
Косметолог рассказала, как девушка заразилась ботулизмом на ботулинотерапии
НОК Украины призвал МОК не допускать снятия санкций с детей-шахматистов РФ
Как сделать сырники питательными и лёгкими без муки и яиц
Как акулы доживают до 400 лет
Собственники жилья в Москве переключились на аренду, заметил риелтор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.