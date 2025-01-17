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Когда и как лучше всего убирать капусту для длительного хранения

Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
1:10
Садоводство

Чтобы капуста долго и успешно хранилась, её нужно своевременно убрать с грядки. Если не затягивать с этим процессом, можно рассчитывать на овощ, который будет сочным, вкусным и богатым питательными веществами. Об этом напоминает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Признаки зрелости капусты: что искать на грядке
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

Однако, если капусту убрать слишком рано или слишком поздно, хранение окажется проблематичным. В таких случаях рыхлые кочаны становятся лёгкой добычей для гнили, что приводит к их быстрой порче.

Чтобы понять, что капуста готова к уборке, стоит обращать внимание на определённые признаки:

  • Края верхних листьев начинают изгибаться и подкручиваться "волнами", но большая часть листьев всё ещё плотно прилегает к кочану.
  • Листья на верхней части кочана становятся светлее, приобретают сизый оттенок или серебристый блеск.
  • Нижние листья, напротив, желтеют и начинают увядать.

Когда капуста демонстрирует эти признаки, самое время начинать уборку, чтобы обеспечить её длительное хранение без потерь качества.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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