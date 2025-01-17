Когда и как лучше всего убирать капусту для длительного хранения

Чтобы капуста долго и успешно хранилась, её нужно своевременно убрать с грядки. Если не затягивать с этим процессом, можно рассчитывать на овощ, который будет сочным, вкусным и богатым питательными веществами. Об этом напоминает ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.
Однако, если капусту убрать слишком рано или слишком поздно, хранение окажется проблематичным. В таких случаях рыхлые кочаны становятся лёгкой добычей для гнили, что приводит к их быстрой порче.
Чтобы понять, что капуста готова к уборке, стоит обращать внимание на определённые признаки:
Когда капуста демонстрирует эти признаки, самое время начинать уборку, чтобы обеспечить её длительное хранение без потерь качества.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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