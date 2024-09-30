Лучшие минеральные удобрения для осени: готовим почву к новому сезону

Эти удобрения считаются лучшими для внесения осенью

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенью огородники сами выбирают, какие удобрения вносить в почву: кто-то использует навоз, кто-то сеет сидераты, а многие предпочитают минеральные удобрения. Последний вариант обладает рядом преимуществ, так как позволяет точно рассчитать дозировку и обеспечить растения необходимыми элементами.

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Лучшие минеральные удобрения для осени

Осенняя подкормка почвы имеет решающее значение для будущего урожая. Без необходимых питательных веществ растения не будут правильно цвести и плодоносить. Именно поэтому многие огородники выбирают минеральные удобрения, содержащие калий, фосфор и магний, которые наиболее необходимы для подготовки почвы к зиме.

Фосфор

Перед перекопкой грядок рекомендуется запастись суперфосфатом. Это удобрение вносится из расчета 40 граммов на 1 квадратный метр почвы. Рассыпьте суперфосфат по поверхности и перекопайте грядки, чтобы фосфор проник в почву и стал доступным для корневой системы растений.

Калий и магний

Не забудьте также о калимагнезии, которая обеспечивает почву калием и магнием. Калимагнезию можно вносить в сухом виде, используя дозировку 20 граммов на 1 квадратный метр. Подкормку можно провести не только на грядках, но и в приствольной зоне садовых деревьев, используя по 40 граммов на каждое взрослое дерево.

Весенний этап

После зимы для завершения комплекса подкормок останется добавить азотные удобрения, чтобы подготовить почву к активной фазе роста и посеву.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

