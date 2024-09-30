Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму

Осенняя подкормка хосты — тема, которая вызывает разногласия среди садоводов. Одни считают её ненужной, а другие уверены, что внесение удобрений осенью помогает растению лучше подготовиться к зиме и способствует его активному росту весной.
Если вы принадлежите к числу тех, кто поддерживает осеннюю подкормку, то ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предлагает следовать простым рекомендациям для правильного внесения удобрений.
Первое, на что стоит обратить внимание — выбор питательного состава. Для подкормки хосты можно использовать как органические удобрения, такие как компост, перегной или торф, так и минеральные удобрения, такие как суперфосфат, калийная соль или аммиачная селитра.
Главное условие — удобрения не должны содержать большое количество азота, поскольку он стимулирует активный рост листьев, что снижает зимостойкость растения и ухудшает цветение. Также следует избегать удобрений с высоким содержанием хлора, который может накапливаться в почве и негативно влиять на здоровье хосты.
Дозировка и частота подкормки зависят от выбранного удобрения и состояния почвы. Органику можно вносить один раз в год — в конце лета или начале осени, равномерно распределяя её вокруг растения. Минеральные удобрения рекомендуется вносить дважды — в начале лета и в середине осени. Перед использованием их необходимо растворить в воде и поливать растение.
И наконец, после подкормки хосту нужно обильно полить, чтобы удобрение лучше растворилось и проникло в почву, обеспечивая растение всеми необходимыми питательными веществами.
Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).
В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.