Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гладкое и сияющее лицо: рецепты кубиков льда для кожи
Эксперт рассказал, как продлить срок службы зимних шин
Искусственный интеллект "заговорил" голосом капитана на авиарейсах Pegasus
Гастроэнтеролог Чернова рассказала, какие лекарства наиболее опасны для печени
Украшение стола: рецепт яркой закуски из огурца и болгарских перцев
Как изменение климата угрожает выживанию ленивцев
Союз биатлонистов не вернет россиян на турниры в новом сезоне
Непогода во всём мире грозит человечеству продовольственным кризисом
Fortescue и Liebherr Mining создают революционный автономный самосвал на водороде

Осенняя подкормка хосты: как помочь растению пережить зиму

Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта
1:50
Садоводство

Осенняя подкормка хосты — тема, которая вызывает разногласия среди садоводов. Одни считают её ненужной, а другие уверены, что внесение удобрений осенью помогает растению лучше подготовиться к зиме и способствует его активному росту весной.

Как правильно подкармливать хосту осенью: советы эксперта
Фото: commons.wikimedia.or by Andy Mabbett, CC BY-SA 3.0

Если вы принадлежите к числу тех, кто поддерживает осеннюю подкормку, то ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных предлагает следовать простым рекомендациям для правильного внесения удобрений.

Первое, на что стоит обратить внимание — выбор питательного состава. Для подкормки хосты можно использовать как органические удобрения, такие как компост, перегной или торф, так и минеральные удобрения, такие как суперфосфат, калийная соль или аммиачная селитра.

Главное условие — удобрения не должны содержать большое количество азота, поскольку он стимулирует активный рост листьев, что снижает зимостойкость растения и ухудшает цветение. Также следует избегать удобрений с высоким содержанием хлора, который может накапливаться в почве и негативно влиять на здоровье хосты.

Дозировка и частота подкормки зависят от выбранного удобрения и состояния почвы. Органику можно вносить один раз в год — в конце лета или начале осени, равномерно распределяя её вокруг растения. Минеральные удобрения рекомендуется вносить дважды — в начале лета и в середине осени. Перед использованием их необходимо растворить в воде и поливать растение.

И наконец, после подкормки хосту нужно обильно полить, чтобы удобрение лучше растворилось и проникло в почву, обеспечивая растение всеми необходимыми питательными веществами.

Уточнения

Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить домашний мармелад без красителей
Еда и рецепты
Как приготовить домашний мармелад без красителей
5 ситуаций, когда автоматическую коробку необходимо перевести в ручной режим
Авто
5 ситуаций, когда автоматическую коробку необходимо перевести в ручной режим Аудио 
Популярное
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?

В ноябре 2022 года Великобритания уже передала украинской стороне ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением и увеличенной дальностью.

Лондон обещает Киеву 100 ракет Brimstone "воздух-земля" для F-16
Как привести в порядок почву после помидоров
Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками
Рекордсмен скорости МиГ-31. На российском истребителе-перехватчике в ближний космос
Ошибка садоводов: когда обрезка гортензии может привести к гибели растения
Абхазия и Южная Осетия выдвинули Грузии требования о начале диалога по воссоединению Любовь Степушова SMR: миллионеры экстренно готовят бункеры на случай ядерной войны Олег Володин Сводка с фронта: потери ВСУ за сутки составили 1965 солдат, в Угледаре враг находится уже в окружении Дмитрий Плотников
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Дрожжевое тесто как у бабушки: секреты мягкости и вкуса
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Эксперт объяснил, почему Hyundai Tucson — выгодное решение за 1,9 млн рублей
Последние материалы
Гастроэнтеролог Чернова рассказала, какие лекарства наиболее опасны для печени
Украшение стола: рецепт яркой закуски из огурца и болгарских перцев
Как изменение климата угрожает выживанию ленивцев
Союз биатлонистов не вернет россиян на турниры в новом сезоне
Непогода во всём мире грозит человечеству продовольственным кризисом
Fortescue и Liebherr Mining создают революционный автономный самосвал на водороде
Россия для грустных, или Почему мы предпочитаем тосковать под русскую музыку
США пытаются помешать России в производстве и экспорте гелия
Политолог Ищенко объяснил планы руководства о наборе людей на службу в ВС РФ
Никаких слёз: эти простые способы помогут нарезать лук и не заплакать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.