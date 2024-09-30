Пять осенних процедур для роз: как подготовить кусты к зиме

Осенний уход за розами включает в себя пять обязательных процедур, которые помогут оздоровить кусты и активировать их рост весной. Эти процедуры несложные, но очень важные.
1. Обрезка — основа ухода
Самое главное в осеннем уходе за розами — обрезка. Санитарная и формирующая обрезка помогает оздоровить кусты и служит стимулом для роста в новом сезоне. Чтобы сохранить силы растения, необходимо удалить отцветшие цветы, иначе начнется формирование семян, что ослабит розу.
2. Обработка от болезней
После обрезки следует провести профилактическую обработку от болезней. В осеннюю сырую погоду розы часто страдают от пятнистости, гнили и других инфекций. Опытные садоводы применяют известковую серу, Фитоспорин, Триходермин или фунгициды для защиты растения.
3. Удобрения
В осенний период розы нуждаются в подкормке. Проще всего использовать комплексные удобрения, однако наиболее полезными будут калий и фосфор, необходимые большинству многолетников для подготовки к зимовке.
4. Полив
Подготовку роз к зиме нельзя считать полноценной без обильного полива. Полив должен быть глубоким, особенно учитывая возраст кустов и погодные условия. Он поможет растениям накопить влагу и укрепить корневую систему перед наступлением морозов.
5. Мульчирование
После полива рекомендуется замульчировать почву. Мульча удержит влагу, предотвратит рост сорняков и послужит защитой корней от морозов зимой.
Укрытие роз
Важный момент — приступать к укрытию кустов только при установлении устойчивых морозов. Если укрыть розы при плюсовой температуре, это может привести к выпреванию кустов и возникновению болезней.
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