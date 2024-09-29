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Осенний секрет для восстановления почвы: хлеб и сорняки

Как приготовить удобрение из сорняков и хлеба осенью
1:14
Садоводство

Осенью особенно важно уделить внимание восстановлению баланса питательных веществ в почве, так как от этого зависит будущий урожай. Недостаток удобрений может привести к снижению потенциала растений в следующем сезоне.

Как приготовить удобрение из сорняков и хлеба осенью
Фото: Own work by M Tullottes, PDM

Многие садоводы экспериментируют с различными составами удобрений, пока не находят оптимальный вариант. Один из бюджетных и эффективных способов восстановления почвы — это удобрение на основе сорняков и хлеба, как советует учёный агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Для приготовления такого удобрения вам понадобится большая бочка, чтобы создать достаточное количество средства на весь участок.

Начните с засохшего хлеба — его можно использовать даже в виде остатков, которые в обычное время отправились бы в мусор. Затем добавьте сорняки, следя за тем, чтобы они составляли около трети общей массы компонентов. После этого залейте всё водой. Через 40-45 дней удобрение будет готово к использованию. Этот натуральный состав помогает восстановить плодородие почвы и является отличной альтернативой химическим удобрениям.

Уточнения

По́чва - природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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