Кактусы: всё, что нужно знать о поливе зимой и летом

Особенности полива кактусов: что нужно знать

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кактусы часто выбирают за их неприхотливость, ведь они способны выживать даже в условиях минимального ухода. Некоторые цветоводы могут забыть о своих растениях, но кактусы всё равно будут чувствовать себя хорошо. Однако ключом к их высокой выживаемости является правильный полив.

Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

По мнению ученого агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, важно не только знать, когда поливать кактусы, но и использовать правильную воду.

Прежде всего, кактусы плохо переносят воду из-под крана, поэтому её следует предварительно отфильтровать. Также воду нужно смягчить, добавив несколько капель уксусной кислоты на четыре стакана жидкости.

Летом и весной полив должен быть более частым, а осенью и зимой его нужно значительно сократить. В холодное время года, начиная с ноября, полив кактусов прекращается, так как растения впадают в период покоя. До самой весны их не нужно поливать, за исключением цветущих кактусов — их можно поливать не чаще двух раз в месяц.

Таким образом, соблюдение режима полива и использование правильной воды помогут кактусам не только выживать, но и радовать своим здоровым видом.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

