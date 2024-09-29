Кактусы: всё, что нужно знать о поливе зимой и летом

Кактусы часто выбирают за их неприхотливость, ведь они способны выживать даже в условиях минимального ухода. Некоторые цветоводы могут забыть о своих растениях, но кактусы всё равно будут чувствовать себя хорошо. Однако ключом к их высокой выживаемости является правильный полив.
По мнению ученого агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, важно не только знать, когда поливать кактусы, но и использовать правильную воду.
Прежде всего, кактусы плохо переносят воду из-под крана, поэтому её следует предварительно отфильтровать. Также воду нужно смягчить, добавив несколько капель уксусной кислоты на четыре стакана жидкости.
Летом и весной полив должен быть более частым, а осенью и зимой его нужно значительно сократить. В холодное время года, начиная с ноября, полив кактусов прекращается, так как растения впадают в период покоя. До самой весны их не нужно поливать, за исключением цветущих кактусов — их можно поливать не чаще двух раз в месяц.
Таким образом, соблюдение режима полива и использование правильной воды помогут кактусам не только выживать, но и радовать своим здоровым видом.
Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.
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