Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый скандал? Поклонники Глюкозы не смогли попасть на концерт певицы в московском клубе, несмотря на приобретённые билеты
Увлажняем и питаем кожу: как сделать маску для лица с желатином и мёдом
Как выгодно заработать на драгоценных металлах
Отар Кушанашвили смог приехать домой на один день перед сложной операцией
Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором
Кинолог назвал главные причины разрушительного поведения собак
Рэпер HammAli тайно женился и сыграл свадьбу в Сочи
Россия рассматривает вариант экспорта отечественных самолетов
Психиатр призвала не путать депрессию и безделье

Кактусы: всё, что нужно знать о поливе зимой и летом

Особенности полива кактусов: что нужно знать
1:17
Садоводство

Кактусы часто выбирают за их неприхотливость, ведь они способны выживать даже в условиях минимального ухода. Некоторые цветоводы могут забыть о своих растениях, но кактусы всё равно будут чувствовать себя хорошо. Однако ключом к их высокой выживаемости является правильный полив.

Особенности полива кактусов: что нужно знать
Фото: goodfreephotos.com by Yinan Chen, PDM

По мнению ученого агронома и ландшафтного дизайнера Анастасии Коврижных, важно не только знать, когда поливать кактусы, но и использовать правильную воду.

Прежде всего, кактусы плохо переносят воду из-под крана, поэтому её следует предварительно отфильтровать. Также воду нужно смягчить, добавив несколько капель уксусной кислоты на четыре стакана жидкости.

Летом и весной полив должен быть более частым, а осенью и зимой его нужно значительно сократить. В холодное время года, начиная с ноября, полив кактусов прекращается, так как растения впадают в период покоя. До самой весны их не нужно поливать, за исключением цветущих кактусов — их можно поливать не чаще двух раз в месяц.

Таким образом, соблюдение режима полива и использование правильной воды помогут кактусам не только выживать, но и радовать своим здоровым видом.

Уточнения

Ка́ктусовые (лат. Cactaceae) — семейство многолетних цветковых растений порядка Гвоздичноцветные, включает около 127 родов и около 1750 видов, обитающих преимущественно в засушливых областях, включая одну из самых сухих пустынь мира — пустыню Атакама.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
100 ракет Brimstone. Британия поставила Украине ракеты "воздух-земля" для F-16?
Царь-бомба: ядерная советская мощь, сокрушившая весь мир Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Последние материалы
Отар Кушанашвили смог приехать домой на один день перед сложной операцией
Готовим кабачки с грибами, плавленым сыром и помидором
Кинолог назвал главные причины разрушительного поведения собак
Рэпер HammAli тайно женился и сыграл свадьбу в Сочи
Россия рассматривает вариант экспорта отечественных самолетов
Психиатр призвала не путать депрессию и безделье
Особенности полива кактусов: что нужно знать
Московские улицы и дороги промыли специальным шампунем
Лишённая доходов блогер Настя Ивлеева распродаёт свои вещи
Шаман объяснил, почему прилюдно поцеловал Mia Boyka: я так хочу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.