Три правила осенней подкормки: как правильно подготовить плодовые деревья

Как правильно подкармливать плодовые деревья осенью

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осенние подкормки играют важную роль в уходе за плодовыми деревьями. Они помогают подготовить деревья к зиме и заложить основу для будущего урожая. Вот три основных правила, которые следует учитывать при осеннем уходе.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Необходимые элементы

Плодовым деревьям особенно важны калий, кальций, магний и фосфор. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы, повышают устойчивость к морозам и помогают растениям накопить энергию для весеннего роста.

Нормы подкормки

Несмотря на высокую потребность деревьев в питательных веществах, важно придерживаться рекомендуемых норм. Для взрослых груш и яблонь старше шести лет нужно использовать около 1 кг золы, 1/2 стакана комплексного удобрения, 1 стакан монофосфата калия или сульфата калия. Если вы предпочитаете использовать калимагнезию, то потребуется 150 г на одно дерево. Для других плодовых деревьев эти нормы уменьшают на 50%.

Полив

После внесения удобрений обязательно проведите качественный полив. На одно дерево должно приходиться примерно 5-6 ведер воды. Это поможет растворить питательные вещества и доставить их к корням.