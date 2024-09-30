Три правила осенней подкормки: как правильно подготовить плодовые деревья

Осенние подкормки играют важную роль в уходе за плодовыми деревьями. Они помогают подготовить деревья к зиме и заложить основу для будущего урожая. Вот три основных правила, которые следует учитывать при осеннем уходе.
Необходимые элементы
Плодовым деревьям особенно важны калий, кальций, магний и фосфор. Эти элементы способствуют укреплению корневой системы, повышают устойчивость к морозам и помогают растениям накопить энергию для весеннего роста.
Нормы подкормки
Несмотря на высокую потребность деревьев в питательных веществах, важно придерживаться рекомендуемых норм. Для взрослых груш и яблонь старше шести лет нужно использовать около 1 кг золы, 1/2 стакана комплексного удобрения, 1 стакан монофосфата калия или сульфата калия. Если вы предпочитаете использовать калимагнезию, то потребуется 150 г на одно дерево. Для других плодовых деревьев эти нормы уменьшают на 50%.
Полив
После внесения удобрений обязательно проведите качественный полив. На одно дерево должно приходиться примерно 5-6 ведер воды. Это поможет растворить питательные вещества и доставить их к корням.
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