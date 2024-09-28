Муравьи больше не проблема: как пшено помогает избавиться от вредителей

Многие дачники сталкиваются с проблемой муравьёв на участке, и борьба с ними часто требует комбинированного подхода. Одним из интересных и безопасных методов является использование пшена — дешёвой крупы, доступной в любом магазине.
Как отмечает ландшафтный дизайнер и ученый агроном Анастасия Коврижных, пшено может стать мощным оружием в борьбе с муравьями. Этот метод прост в использовании: достаточно определить места, где чаще всего появляются вредители, и щедро посыпать эти участки пшеном.
Суть метода заключается в том, что муравьи не могут пройти мимо такого угощения. После того как они съедают пшено, оно разбухает, и это приводит к гибели насекомого. Преимущество этого способа заключается в том, что он абсолютно безопасен для почвы и растений, в отличие от химических средств. Если муравьи возвращаются, достаточно просто обновить слой крупы.
Такой простой и дешёвый метод может стать настоящим спасением для вашего сада без вреда для окружающей среды.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.
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