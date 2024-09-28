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Муравьи больше не проблема: как пшено помогает избавиться от вредителей

Почему пшено помогает в борьбе с муравьями на даче
1:07
Садоводство

Многие дачники сталкиваются с проблемой муравьёв на участке, и борьба с ними часто требует комбинированного подхода. Одним из интересных и безопасных методов является использование пшена — дешёвой крупы, доступной в любом магазине.

Почему пшено помогает в борьбе с муравьями на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

Как отмечает ландшафтный дизайнер и ученый агроном Анастасия Коврижных, пшено может стать мощным оружием в борьбе с муравьями. Этот метод прост в использовании: достаточно определить места, где чаще всего появляются вредители, и щедро посыпать эти участки пшеном.

Суть метода заключается в том, что муравьи не могут пройти мимо такого угощения. После того как они съедают пшено, оно разбухает, и это приводит к гибели насекомого. Преимущество этого способа заключается в том, что он абсолютно безопасен для почвы и растений, в отличие от химических средств. Если муравьи возвращаются, достаточно просто обновить слой крупы.

Такой простой и дешёвый метод может стать настоящим спасением для вашего сада без вреда для окружающей среды.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых. Являются общественными насекомыми, образующими 3 касты: самки, самцы и рабочие особи.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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