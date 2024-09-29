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Не спешите выбрасывать листву! Как она может помочь вашему саду

Почему осенью дачнику не стоит убирать на участке абсолютно все опавшие листья
1:21
Садоводство

После начала листопада многие садоводы приступают к уборке опавшей листвы, и это правильно: лежащие на почве листовые пластинки могут стать источником болезней для растений и привлечь вредителей. Поэтому рекомендуется собрать листву и выбросить её подальше от участка. Но так ли нужно поступать со всей листвой?

Почему осенью дачнику не стоит убирать на участке абсолютно все опавшие листья
Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Как использовать опавшую листву на даче

Не всю листву нужно удалять с участка. Часть опавших листьев стоит сгрести к деревьям и теплолюбивым растениям. В этом случае листья выступят в роли «утеплителя» для корней. Особенно хорошо листья подойдут для укрытия роз. Лучший выбор — листья дуба и клёна, так как они более долговечны и обеспечивают хорошую защиту.

Однако перед использованием листвы в качестве укрывного материала нужно убедиться, что она не станет источником болезней и вредителей. Если листья опали с деревьев, которые не были поражены вредителями или болезнями, их можно смело использовать.

Использовать же опавшую листву в качестве мульчи не рекомендуется. Во-первых, она может нести в себе риск для растений, если не проверить её безопасность. Во-вторых, листья быстро разлагаются и могут не успеть выполнить свою функцию.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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