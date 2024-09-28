Всё о пересадке пионов осенью: от выбора места до ухода

Как подготовить пионы к зиме: советы по осенней пересадке

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы любят солнечные и защищенные от сквозняков места. Они не переносят затенения и избытка влаги. Поэтому для посадки пионов нужно выбирать просторные, хорошо освещенные и умеренно увлажненные участки. Почва для пионов должна быть плодородная, рыхлая, дренированная и слабокислая.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil-Estel, CC BY 3.0

Желательно, чтобы на месте посадки не росли другие культуры в течение 3-4 лет. Пионы не любят соседства с деревьями и кустарниками, которые могут создавать им тень и отнимать питательные вещества. Поэтому от таких растений нужно держать пионы подальше.

Пересадка пионов осенью состоит из нескольких этапов:

Подготовка посадочной ямы

На выбранном месте нужно вырыть яму размером 50x50x50 см. Для обеспечения дренажа на дне ямы необходимо выложить слой керамзита или щебня, который должен быть не менее 10-15 см в толщину.

Затем нужно смешать верхний слой почвы с компостом или перегноем и добавить минеральные удобрения. Например, можно использовать суперфосфат (100 г), калийную соль (50 г) и доломитную муку (200 г) на одну яму. Полученную смесь нужно заполнить ямой на 2/3 высоты.

Подготовка деленок

Для пересадки пионов нужно выбирать здоровые и сильные растения, которым не менее 4 лет. Чтобы пересадить пион, нужно сначала укоротить его стебли и листья до 10-15 см над корневищем.

Потом нужно осторожно выкопать растение, не нанося вреда корням. Корневище нужно очистить от земли и разделить на деленки.

Каждая деленка должна иметь 3-5 почек роста и несколько корней. Деленки нужно обработать раствором марганцовки или садовым варом, чтобы предотвратить заражение грибками и бактериями.

Посадка деленок

Деленки нужно посадить в подготовленные ямы так, чтобы почки роста были на уровне поверхности почвы или немного ниже. Нельзя закапывать почки слишком глубоко, так как это может привести к позднему или слабому цветению. Деленки нужно располагать на расстоянии 80-100 см друг от друга. Растения нужно хорошо полить и уплотнить почву вокруг корней после посадки.

Уход за пионами после пересадки

После пересадки пионы нужно защитить от заморозков и пересыхания почвы. Для этого нужно укрыть растения сухими листьями, соломой или опилками на высоту 10-15 см. Укрытие нужно снять в начале весны, когда появятся первые ростки.

В течение года после пересадки пионы нужно регулярно поливать, пропалывать, рыхлить и подкармливать.

Первое цветение пионов после пересадки может быть слабым или отсутствовать вовсе, но со временем они адаптируются к новым условиям и будут радовать своей красотой.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).

