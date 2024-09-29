Правильное укрытие роз: как не погубить кусты из-за излишней заботы

Дачникам рассказали, как нельзя укрывать розы

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не всегда розы погибают из-за сильных морозов. Проявив чрезмерную заботу или из-за неправильного подхода, садоводы сами создают условия, при которых растение выпревает до весны. Высокая влажность и тепло приводят к тому, что стебли и корни кустарника начинают гнить.

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Проблема

Неправильное укрытие роз на зиму становится причиной выпревания куста. Из-за избытка тепла и влаги в осенне-зимний период растение начинает гнить: стебли чернеют, покрываются плесенью, а само укрытие пропитывается затхлым запахом сырости.

Главные ошибки при укрытии роз

Раннее укрытие

Розы нужно укрывать только после наступления стабильной морозной погоды. Если сделать это раньше, начнется рост молодых побегов, которые обессилят куст и погибнут от заморозков.

Плотное укрытие без циркуляции воздуха

При укрытии кустов важно оставлять доступ для воздуха. Плотное обматывание куста создает застой воздуха и способствует гниению. Использовать ПЭТ-пленку нельзя, особенно черного цвета — она не пропускает воздух и способствует перегреву.

Недостаточное укрытие

Недостаточный объем укрытия может привести к тому, что неустойчивые к морозам сорта замерзнут. Необходимо учитывать особенности сорта, качество укрывного материала и климатические условия.

Избыточное увлажнение почвы

Осенние дожди и переувлажнение почвы могут вызвать образование гнилей, особенно при низких температурах. Это в первую очередь влияет на корни и ослабляет растение.

При правильном укрытии розы смогут успешно перезимовать и радовать своим цветением в следующем сезоне.