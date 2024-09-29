Правильное укрытие роз: как не погубить кусты из-за излишней заботы

Не всегда розы погибают из-за сильных морозов. Проявив чрезмерную заботу или из-за неправильного подхода, садоводы сами создают условия, при которых растение выпревает до весны. Высокая влажность и тепло приводят к тому, что стебли и корни кустарника начинают гнить.
Неправильное укрытие роз на зиму становится причиной выпревания куста. Из-за избытка тепла и влаги в осенне-зимний период растение начинает гнить: стебли чернеют, покрываются плесенью, а само укрытие пропитывается затхлым запахом сырости.
Раннее укрытие
Розы нужно укрывать только после наступления стабильной морозной погоды. Если сделать это раньше, начнется рост молодых побегов, которые обессилят куст и погибнут от заморозков.
Плотное укрытие без циркуляции воздуха
При укрытии кустов важно оставлять доступ для воздуха. Плотное обматывание куста создает застой воздуха и способствует гниению. Использовать ПЭТ-пленку нельзя, особенно черного цвета — она не пропускает воздух и способствует перегреву.
Недостаточное укрытие
Недостаточный объем укрытия может привести к тому, что неустойчивые к морозам сорта замерзнут. Необходимо учитывать особенности сорта, качество укрывного материала и климатические условия.
Избыточное увлажнение почвы
Осенние дожди и переувлажнение почвы могут вызвать образование гнилей, особенно при низких температурах. Это в первую очередь влияет на корни и ослабляет растение.
При правильном укрытии розы смогут успешно перезимовать и радовать своим цветением в следующем сезоне.
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