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Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками

Как привести в порядок почву после помидоров
1:17
Садоводство

Перед тем как вносить удобрения в почву после сбора томатов, садоводам рекомендуется провести её обеззараживание. После выращивания помидоров в почве могут оставаться патогенные микроорганизмы, которые способны навредить будущему урожаю.

Как привести в порядок почву после помидоров
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Простой народный метод обеззараживания

Для обеззараживания почвы после томатов часто используют самодельный раствор, ингредиенты которого найдутся на любом дачном участке. Потребуется 1 литр 9%-ного уксуса и 200 граммов 3%-ной перекиси водорода. Их нужно смешать и оставить в закрытой емкости в темном месте на неделю при комнатной температуре.

Как применять

После выдержки раствор готов к использованию. Его нужно разбавить в 10 литрах воды и обработать почву с помощью лейки или опрыскивателя. Важно, чтобы раствор промочил землю на глубину 1-2 сантиметров.

Однако стоит помнить, что такая обработка убивает не только патогены, но и полезные микроорганизмы. Чтобы восстановить плодородие почвы, необходимо внести биологические добавки. Учтите, что биопрепараты сохраняют свою эффективность при определенной температуре.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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