Спасаем почву после томатов: эффективное обеззараживание своими руками

Перед тем как вносить удобрения в почву после сбора томатов, садоводам рекомендуется провести её обеззараживание. После выращивания помидоров в почве могут оставаться патогенные микроорганизмы, которые способны навредить будущему урожаю.
Простой народный метод обеззараживания
Для обеззараживания почвы после томатов часто используют самодельный раствор, ингредиенты которого найдутся на любом дачном участке. Потребуется 1 литр 9%-ного уксуса и 200 граммов 3%-ной перекиси водорода. Их нужно смешать и оставить в закрытой емкости в темном месте на неделю при комнатной температуре.
Как применять
После выдержки раствор готов к использованию. Его нужно разбавить в 10 литрах воды и обработать почву с помощью лейки или опрыскивателя. Важно, чтобы раствор промочил землю на глубину 1-2 сантиметров.
Однако стоит помнить, что такая обработка убивает не только патогены, но и полезные микроорганизмы. Чтобы восстановить плодородие почвы, необходимо внести биологические добавки. Учтите, что биопрепараты сохраняют свою эффективность при определенной температуре.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum) — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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