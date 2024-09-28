Садовая краска: надёжная защита от солнца и вредителей

Садовая краска: безопасная и эффективная защита деревьев

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садовая краска становится всё более популярным выбором среди садоводов для осенней побелки деревьев.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Хотя известь и мел уже давно применяются в садоводстве, садовая краска обладает рядом преимуществ, которые делают её предпочтительным средством. Одним из ключевых плюсов является её простота в использовании — краску легко разводить водой, а затем наносить ровным слоем на ствол дерева.

Яблони, груши и другие деревья получают не только равномерное покрытие, но и надёжную защиту. Её интенсивный цвет обеспечивает лучшую защиту от солнечных ожогов, по сравнению с традиционной побелкой известью или мелом.

Кроме того, садовая краска абсолютно безопасна для плодовых деревьев, что делает её универсальным выбором для любого сада. Благодаря водоэмульсионной и водно-дисперсной основе, средство также отлично справляется с защитой деревьев от болезнетворных микробов, грибков и вредных насекомых.

Садовая краска — это современное и эффективное решение для поддержания здоровья деревьев в любое время года.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

