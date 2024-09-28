Подготовка малины к зиме: три удобрения, которые сделают ваш урожай обильным

Чем подкормить малину в сентябре

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

До завершения дачного сезона осталось совсем немного. Уже через несколько недель начнется межсезонье, в течение которого садоводы будут реже посещать свои участки. Но за оставшееся время можно помочь малине подготовиться к морозам и обеспечить богатый урожай на следующий сезон.

Фото: commons.wikimedia.org by Aiwok, CC BY-SA 4.0

Какие удобрения нужны малине осенью?

В течение сентября малину рекомендуется подкормить три раза:

Первый этап: суперфосфат . Перед внесением удобрения нужно удалить сорняки и засохшие ветки. Затем внести суперфосфат — по 30 граммов на каждый куст. Это обогатит почву фосфором, необходимым для укрепления корневой системы.

. Перед внесением удобрения нужно удалить сорняки и засохшие ветки. Затем внести суперфосфат — по 30 граммов на каждый куст. Это обогатит почву фосфором, необходимым для укрепления корневой системы. Второй этап: сульфат калия . Следующий шаг — подкормка сульфатом калия. Для этого растворите 30 граммов удобрения в 10 литрах теплой воды. На каждый квадратный метр следует использовать 4 стакана приготовленного раствора. Калий способствует повышению устойчивости растения к морозам.

. Следующий шаг — подкормка сульфатом калия. Для этого растворите 30 граммов удобрения в 10 литрах теплой воды. На каждый квадратный метр следует использовать 4 стакана приготовленного раствора. Калий способствует повышению устойчивости растения к морозам. Третий этап: зола. Последнее удобрение, необходимое малине в сентябре, — зола. Рассыпьте небольшое количество древесной золы по земле вокруг кустов, затем слегка разрыхлите почву. Зола обогатит почву калием, фосфором и микроэлементами, а также сделает ее менее кислой.

Если садовод выполнит все эти этапы, то следующей весной кусты малины порадуют обильным урожаем.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

