Этот цветок сделает ваш огород безопаснее и плодороднее

Календула — это не просто красивый цветок, который можно встретить на клумбах и грядках.
Это важное растение с множеством полезных свойств, активно используемое в народной медицине и для улучшения качества почвы. Один из ключевых плюсов этого цветка — привлечение на участок полезных насекомых, необходимых для опыления, что делает его незаменимым помощником в огородничестве. Но не только это делает календулу важным элементом сада.
Она способствует улучшению почвы, отгоняя вредителей, что значительно уменьшает риск заболеваний растений. Более того, растение помогает сделать землю плодородной, благодаря чему некоторые садоводы считают его отличным сидератом. После скашивания цветок можно использовать для обогащения компоста, что дополнительно помогает улучшить структуру и питательный состав почвы.
Календула — это настоящий природный союзник любого дачника, который стремится создать здоровую и плодородную среду для своего сада.
Кале́ндула или Ноготки́ (лат. Caléndula) — род травянистых растений семейства Астровые (Asteraceae).
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