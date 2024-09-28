Советы, как избавиться от сорняков

Одним из эффективных способов удаления сорняков является выдергивание их вручную. Обязательно возьмите их с основания и сильно потяните, чтобы вытащить весь корень.
При выдергивании сорняков важно глубоко закопать почву, чтобы полностью удалить корни. Если оставить какие-либо крошечные кусочки корня, сорняк может вырасти снова.
Вы можете использовать такой инструмент, как мотыга или совок, чтобы выкопать и удалить стойкие сорняки.
Это может облегчить процесс, особенно для более крупных сорняков или сорняков с глубокими корнями.
Нанесение слоя мульчи вокруг растений может помочь предотвратить рост сорняков.
Мульча блокирует попадание солнечного света в почву, что затрудняет прорастание сорняков.
Регулярно убирайте из сада опавшие листья, растительные остатки или сорняки.
Это предотвратит укоренение и распространение семян сорняков.
Вы можете использовать физические барьеры, такие как ткань для ландшафтного дизайна или пластиковая пленка, чтобы предотвратить появление сорняков.
Поместите их на почву перед добавлением мульчи или посадкой, чтобы создать барьер против роста сорняков.
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.