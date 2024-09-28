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Советы, как избавиться от сорняков

Сорняки больше не будут появляться: проверенные способы избавления от них
1:28
Садоводство

Выдергивайте сорняки вручную

Одним из эффективных способов удаления сорняков является выдергивание их вручную. Обязательно возьмите их с основания и сильно потяните, чтобы вытащить весь корень.

Сорняки больше не будут появляться: проверенные способы избавления от них
Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 4.0

Копайте глубоко

При выдергивании сорняков важно глубоко закопать почву, чтобы полностью удалить корни. Если оставить какие-либо крошечные кусочки корня, сорняк может вырасти снова.

Используйте садовый инструмент

Вы можете использовать такой инструмент, как мотыга или совок, чтобы выкопать и удалить стойкие сорняки.

Это может облегчить процесс, особенно для более крупных сорняков или сорняков с глубокими корнями.

Мульчируйте свой сад

Нанесение слоя мульчи вокруг растений может помочь предотвратить рост сорняков.

Мульча блокирует попадание солнечного света в почву, что затрудняет прорастание сорняков.

Поддерживайте порядок в саду

Регулярно убирайте из сада опавшие листья, растительные остатки или сорняки.

Это предотвратит укоренение и распространение семян сорняков.

Подумайте о барьерах от сорняков

Вы можете использовать физические барьеры, такие как ткань для ландшафтного дизайна или пластиковая пленка, чтобы предотвратить появление сорняков.

Поместите их на почву перед добавлением мульчи или посадкой, чтобы создать барьер против роста сорняков.

 

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Сад — территория с посаженными человеком плодовыми деревьями и кустарниками.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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