Кто скрывался в свинцовом саркофаге Нотр-Дам: раскрыта шокирующая правда

Личность останков, найденных в Нотр-Дам

1:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многовековые останки, обнаруженные в соборе Парижской Богоматери, были опознаны как французский поэт эпохи Возрождения Иоахим дю Белле, который скончался в возрасте 37 лет.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Загадочная личность, прозванная "всадником", чьи останки были найдены в свинцовом гробу под руинами Нотр-Дам, оказалась одним из великих поэтов своего времени. Эта находка была сделана в ходе раскопок, начатых после пожара в соборе в 2019 году.

Эксперты из Института судебной медицины Университетской больницы Тулузы изучили сохранившийся скелет, который показал признаки костного туберкулеза, хронического менингита и следы частого использования верховой езды, за что покойный и получил своё прозвище.

Результаты анализа позволили доктору Эрику Крубези, профессору биологической антропологии Университета Тулузы III и директору по исследованиям Национального центра научных исследований Франции, предположить, что найденные останки принадлежат Иоахиму дю Белле.

На пресс-конференции, состоявшейся 17 сентября, Крубези отметил, что множество признаков совпадают с портретом поэта, упомянутым в его стихах, таких как "Жалоба на депрессию", где он описывает страдания от туберкулеза, затуманивающего его разум.

Поэт был известен своими поездками верхом между Парижем и Римом, что удивительно, учитывая его болезни. Дю Белле чуть не погиб от туберкулеза во время одной из таких поездок, что ещё больше укрепило гипотезу Крубези.

Уточнения

Саркофа́г (др.-греч. σαρκοφάγος, sarkophágos — плоть поедающий) — разновидность традиционного гроба, использовавшаяся для захоронения знати и обычно оставлявшаяся на поверхности земли в специально отведённых помещениях или на кладбищах.

