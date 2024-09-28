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Почему не стоит обрезать растения осенью

Осень без обрезки: когда лучше оставить растения в покое
0:40
Садоводство

Несмотря на распространенное мнение, что осень — подходящее время для обрезки, не все растения нуждаются в этом в данный период.

Осень без обрезки: когда лучше оставить растения в покое
Фото: Freepik by freepik, PDM

После цветения и плодоношения растения переходят в состояние покоя, что делает этот период более подходящим для процедуры. Оставление ветвей с семенами полезно для поддержания экосистемы: дикие животные и птицы используют их как пищу зимой.

Обрезка осенью может нарушить этот цикл, лишив природу важного ресурса. К тому же, не все культуры благоприятно переносят обрезку в этот период, как, например, цветущие растения.

Уточнения

Осень  — одно из четырёх времён года, между летом и зимой. 

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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