Почему не стоит обрезать растения осенью

Несмотря на распространенное мнение, что осень — подходящее время для обрезки, не все растения нуждаются в этом в данный период.
После цветения и плодоношения растения переходят в состояние покоя, что делает этот период более подходящим для процедуры. Оставление ветвей с семенами полезно для поддержания экосистемы: дикие животные и птицы используют их как пищу зимой.
Обрезка осенью может нарушить этот цикл, лишив природу важного ресурса. К тому же, не все культуры благоприятно переносят обрезку в этот период, как, например, цветущие растения.
Осень — одно из четырёх времён года, между летом и зимой.
Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.
Посадка озимого лука требует особого подхода. Чтобы лук пережил зиму, выбирайте проверенные сорта, такие как Штутгартер-Ризен или Сеншуй-эллоу.