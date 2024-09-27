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Зачем нужна осенняя обрезка растений?

Осеннее обновление: как обрезка помогает растениям подготовиться к зиме
0:46
Садоводство

Осеняя обрезка — важная процедура, которая не только улучшает внешний вид растений, но и способствует их здоровью. 

Осеннее обновление: как обрезка помогает растениям подготовиться к зиме
Фото: commons.wikimedia.org by Hans Bernhard, CC BY-SA 3.0

Во-первых, удаляются ветви, угрожающие безопасности на улице, возле дома или на дорожках. Это также помогает улучшить форму растений, хотя это больше косметическая функция.

Главная цель обрезки — обеспечить растению доступ к солнечному свету и воздуху, особенно для деревьев и кустарников, чьи ветви могут переплетаться. Обрезка способствует ветвлению и улучшает цветение или плодоношение.

Более того, эта процедура помогает растению выживать в экстремальных условиях, таких как перепады температуры, сосредотачивая ресурсы на корнях.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов.

Огоро́д — участок земли, большей частью огороженный забором или живой изгородью и предназначенный для разведения (выращивания) овощей и других огородных растений.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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