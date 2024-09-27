Зачем нужна осенняя обрезка растений?

Осеняя обрезка — важная процедура, которая не только улучшает внешний вид растений, но и способствует их здоровью.
Во-первых, удаляются ветви, угрожающие безопасности на улице, возле дома или на дорожках. Это также помогает улучшить форму растений, хотя это больше косметическая функция.
Главная цель обрезки — обеспечить растению доступ к солнечному свету и воздуху, особенно для деревьев и кустарников, чьи ветви могут переплетаться. Обрезка способствует ветвлению и улучшает цветение или плодоношение.
Более того, эта процедура помогает растению выживать в экстремальных условиях, таких как перепады температуры, сосредотачивая ресурсы на корнях.
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