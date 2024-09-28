Как сделать ваш сад красивым даже зимой: советы от экспертов

Эксперт Гохман: как правильно оформить рельеф участка для зимнего сада

3:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сегодня владельцы загородных домов хотят, чтобы их сад радовал глаз не только летом, но и в зимние месяцы. Раньше дачи использовались исключительно для летнего отдыха, но сейчас многие живут в загородных домах круглый год.

Фото: flickr. com by Seattle Parks, CC BY 2.0

Вместе с этим меняются и требования к оформлению участков. Если ваш сад спроектирован с учётом всех законов композиции, он будет выглядеть привлекательно в любое время года, даже зимой.

Ландшафтный архитектор Евгения Гохман делится секретами, как придать саду эстетичный вид в холодное время года.

Основные элементы зимнего сада

1. Цветовые акценты

Цвет — это один из ключевых элементов, делающих сад ярким и праздничным даже зимой. В холодное время года яркие цвета, такие как красный, оранжевый или синий, могут стать центром внимания. Выбирайте любые оттенки, кроме белого и зелёного, чтобы создать яркий контраст на фоне снега.

2. Рельеф

Не стоит стремиться к идеальной ровности участка. Холмы, уклоны и овраги могут стать преимуществом, если грамотно их обыграть. Не бойтесь естественного рельефа — он добавит вашему саду объём и структуру.

3. Водоёмы

Если у вас уже есть водоём, вам повезло! Зимой он станет декоративным элементом сада. Если водоёма нет — стоит подумать о его создании.

4. Лес

Если участок расположен рядом с лесом или на нём сохранились деревья, природа сделает свою работу за вас — лесная растительность создаст идеальный фон зимой.

5. Вертикальные элементы

Вертикальные элементы, такие как беседки, арки, скульптуры, обязательно должны присутствовать в вашем саду. Они остаются видимыми над уровнем снега, создавая интересные композиции.

Как ухаживать за садом зимой

Укрытие растений

Если вы планируете разбить несколько розариев, подумайте заранее, как будете укрывать кусты на зиму. Некоторые методы укрытия, такие как японская техника Юкицури, не только защитят растения, но и придадут вашему саду архитектурную изысканность.

Уборка снега

Продумайте заранее, куда будете убирать снег, чтобы снежные кучи не испортили вид сада. Также подумайте о подогреве дорожек: это удобное решение, которое избавит от необходимости чистить снег вручную.

Не делайте ставку только на хвойные

Несмотря на распространённое мнение, хвойные деревья не являются лучшим выбором для зимнего сада. Низкорослые хвойные растения будут скрыты под снегом, а если ваш сад полностью состоит из хвойных деревьев, он может выглядеть однообразно. Лиственные деревья с красивыми ветвями добавят текстуры и эстетики в зимний пейзаж.

Украшение сада зимой

Новогодние украшения — это простой и быстрый способ добавить праздничное настроение в ваш сад. Вместо традиционной ели лучше обратить внимание на лиственные деревья. На их заснеженных ветвях гирлянды и новогодние шары смотрятся не менее эффектно.

Уточнения

Релье́ф (фр. relief, от лат. relevo "поднимаю") — что-либо выпуклое, возвышенное на плоскости, форма, очертания поверхности (территории), совокупность неровностей твёрдой земной поверхности (например земной коры) и иных твёрдых планетных тел, разнообразных по очертаниям, размерам, происхождению, возрасту и истории развития.

