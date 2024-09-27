Простое решение для дачи: цветник в бревне своими руками

Эксперт Пасютина: как сделать цветник в бревне

3:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Не спешите избавляться от срубленного дерева — из него можно создать оригинальный и экологичный цветник! Цветник в бревне — это простой и креативный способ украсить дачный участок.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), CC BY-SA 4.0

Он не только будет выглядеть эффектно, но и станет настоящим украшением сада. Эксперт в садоводстве, Александра Пасютина, делится практическими советами, как правильно создать такой цветник.

Что нужно для создания цветника в бревне

Для начала подготовьте все необходимые материалы:

Толстое бревно диаметром 30-50 см.

Электро- или бензопила, топор, ручное долото.

Пленка, строительный степлер.

Маркер, наждачная бумага (крупно- и среднезернистая).

Антисептик для дерева и краска (по желанию).

Дренаж, грунт и растения.

Чем толще бревно, тем прочнее будет ваш цветник, и тем дольше он прослужит. Старайтесь избегать гнилых или повреждённых частей ствола.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Сделайте углубление в бревне

Первым делом, уложите бревно на устойчивую поверхность, чтобы оно не качалось. Сделайте поперечные пропилы на расстоянии около 5 см друг от друга с помощью пилы, а затем используйте топор и долото для удаления верхнего слоя древесины.

Продольные пропилы помогут вам сформировать нужное углубление. Не забудьте просверлить отверстия в дне, чтобы предотвратить застой воды.

Шаг 2. Обработка бревна

Обработайте края углубления наждачной бумагой, чтобы они были гладкими. Покройте внутренние и внешние поверхности антисептиком для защиты от влаги и вредителей. Если хотите, можно покрасить бревно или сделать декоративные элементы.

Шаг 3. Заполнение бревна грунтом

Для продления срока службы бревна застелите дно полиэтиленовой плёнкой, сделайте отверстия для слива воды и закрепите плёнку степлером. Уложите дренажный слой (керамзит или битый кирпич), затем насыпьте грунт. Почву слегка уплотните и полейте.

Шаг 4. Высадка растений

Теперь можно высаживать растения. Используйте культуры с некрупной корневой системой, чтобы им было комфортно в ограниченном пространстве. Выберите анютины глазки, бархатцы, петунию, нарциссы или даже пряные травы вроде розмарина и чабреца.

Как ухаживать за цветником

Регулярно поливайте растения, особенно в жару, чтобы они не страдали от недостатка влаги. Подкармливайте почву удобрениями. Следите за состоянием бревна, чтобы в нём не завелись вредители и не образовалась плесень. Цветы в бревне требуют регулярного ухода, но зато они будут радовать вас своей красотой весь сезон.

Цветник в бревне — это не только оригинальное решение, но и удобный способ зонирования участка. Если проявить фантазию, можно создать из нескольких бревен целую композицию, которая станет изюминкой вашего сада.

Уточнения

Бревно́ — круглый сортимент лесоматериала для использования в круглом виде, за исключением тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев, или в качестве сырья для получения пиломатериалов общего назначения и специальных видов лесопродукции.

