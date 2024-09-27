Опасное осеннее цветение: что оно означает для ваших деревьев

Экспертное мнение: почему деревья осенью зацветают второй раз

4:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В последние годы повторное цветение деревьев и кустарников осенью становится всё более распространённым явлением. Это явление, получившее название вторичного цветения, привлекает внимание как учёных, так и садоводов.

Фото: commons.wikimedia.org by Lazaregagnidze, CC BY-SA 4.0

По мнению экспертов, Инги Романовской и Галины Зиминой, вторичное цветение может быть вызвано различными факторами, включая погодные условия, заболевания и воздействие вредителей.

Повторное цветение — что это такое

Каждую осень новостные ленты пестрят сообщениями о цветении каштанов, сирени, вишни, яблонь и других растений в различных регионах страны. Например, в Алтайском биосферном заповеднике в конце августа второй раз зацвёл маральник (рододендрон Ледебура).

Повторное цветение может казаться красивым явлением, но для растений оно является признаком неблагополучия. В ходе этого процесса растения начинают использовать ресурсы, предназначенные для следующего сезона, что ослабляет их и делает более уязвимыми.

Основные причины вторичного цветения

Повторное цветение деревьев и кустарников осенью может быть вызвано несколькими факторами:

Климатические условия . Часто вторичное цветение происходит после тёплой осени, наступившей после длительного летнего похолодания. Тепло вводит растения в заблуждение, заставляя их "думать", что наступила весна. Кроме того, дождливая осень после засушливого лета также может привести к тому, что цветочные почки, заложенные летом, начнут распускаться.

. Часто вторичное цветение происходит после тёплой осени, наступившей после длительного летнего похолодания. Тепло вводит растения в заблуждение, заставляя их "думать", что наступила весна. Кроме того, дождливая осень после засушливого лета также может привести к тому, что цветочные почки, заложенные летом, начнут распускаться. Механические повреждения . У некоторых растений вторичное цветение может быть вызвано повреждениями, вызванными сильными ветрами, обрезкой или неблагоприятной экологической обстановкой. Например, конские каштаны часто подвергаются нападению каштановой минирующей моли, что приводит к преждевременной потере листвы и нарушению биологических циклов.

. У некоторых растений вторичное цветение может быть вызвано повреждениями, вызванными сильными ветрами, обрезкой или неблагоприятной экологической обстановкой. Например, конские каштаны часто подвергаются нападению каштановой минирующей моли, что приводит к преждевременной потере листвы и нарушению биологических циклов. Вредители и болезни . Некоторые вредители и бактериальные инфекции могут также вызывать осеннее цветение. Вредители, такие как каштановая моль, и болезни могут повредить листья и стволы деревьев, что приводит к нарушению оттока питательных веществ. Это приводит к преждевременному цветению, ослабляющему растения.

. Некоторые вредители и бактериальные инфекции могут также вызывать осеннее цветение. Вредители, такие как каштановая моль, и болезни могут повредить листья и стволы деревьев, что приводит к нарушению оттока питательных веществ. Это приводит к преждевременному цветению, ослабляющему растения. Старение растений. У старых и ослабленных растений вторичное цветение может быть попыткой завершить свой жизненный цикл. Это "лебединая песня", при которой растения стремятся к цветению и плодоношению перед наступлением холодов.

Почему вторичное цветение опасно

Хотя осеннее цветение может радовать глаз, оно представляет угрозу для деревьев и кустарников. Во время вторичного цветения растения расходуют ресурсы, которые должны были пойти на рост весной, что ослабляет их. В результате к следующему сезону они могут оказаться менее плодовитыми, а иногда и вовсе не выжить. Если вторичное цветение произошло осенью, к весне деревья могут прийти сильно ослабленными, что скажется на их цветении и плодоношении.

Что делать садоводу

Садоводам следует внимательно следить за состоянием своих растений. Если вы заметили осенние цветы на деревьях или кустарниках, рекомендуется удалить их, чтобы предотвратить дальнейшее истощение растения. Также важно обеспечивать регулярный полив в засушливые периоды и защищать деревья от вредителей и механических повреждений.

Вторичное цветение — это не просто эстетическое явление, а сигнал того, что с растением не всё в порядке. Заботливый уход поможет деревьям пережить осенний стресс и благополучно подготовиться к следующему сезону.

Уточнения

Цвете́ние (лат. anthésis) — комплекс физиологических процессов, протекающих у цветковых растений в период от заложения цветка до оплодотворения; этап онтогенеза, во время которого растение переходит от вегетативного роста к оплодотворению и генеративному развитию.

