Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Microsoft восстановит АЭС Три-Майл-Айленд для обслуживания дата-центров
Как привести в порядок почву после помидоров
Анастасия Волочкова рассказала, чем Прохор Шаляпин лучше Никиты Джигурды
Рабочее место на дому: 5 ключевых аспектов, о которых часто забывают
Виктория Боня собралась покорить Эверест: поклонники в ужасе
Почему 79% туристов предпочитают путешествовать в межсезонье
Опасные напитки: три жидкости, которые никогда нельзя давать кошкам
Гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей
Устойчивость к холоду: как уберечь волосы от выпадения

Секреты успеха: выращивание батата на балконе

Эксперт Паркер: способы выращивания сладкого картофеля в мешках
5:09
Садоводство

Выращивание сладкого картофеля в мешках — это практичный и удобный метод для получения хорошего урожая даже на ограниченном пространстве. Этот способ особенно популярен среди городских садоводов, которые хотят максимально эффективно использовать свои участки. Эксперт в садоводстве, Линда Паркер, делится проверенными шагами, которые помогут вам вырастить здоровый и питательный урожай.

Эксперт Паркер: способы выращивания сладкого картофеля в мешках
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

1. Выбор правильных мешков

Залог успешного выращивания сладкого картофеля — правильные мешки. Лучшего всего подходят из дышащих материалов, таких как ткань или мешковина, обеспечивают отличную циркуляцию воздуха и дренаж, что очень важно для развития корней и клубней.

Советы

  • Материал: Выбирайте дышащие мешки для хорошей вентиляции.
  • Размер: Мешки объёмом не менее 20 галлонов предоставляют достаточно места для роста корнеплодов.
  • Дренаж: Убедитесь, что в мешках есть дренажные отверстия, чтобы избежать застоя воды.

2. Подготовка почвы

Сладкий картофель лучше всего растёт в рыхлой, хорошо дренированной почве, богатой органическими веществами. Правильная подготовка почвы позволяет корням беспрепятственно развиваться и получать необходимые питательные вещества.

Советы

  • Смесь почвы: Смешайте садовую землю, компост и песок или перлит в пропорции 1:1:1.
  • Уровень pH: Оптимальный pH для сладкого картофеля — от 5.5 до 6.5. Проверьте и при необходимости скорректируйте почву.

3. Выращивание черенков

Черенки — это молодые побеги, которые вырастают из зрелого батата. Выращивание собственных черенков помогает получить крепкие и здоровые растения.

Советы

  • Выращивание черенков: Поместите батат в воду или почву так, чтобы он был частично погружен. Спустя несколько недель появятся побеги.
  • Заготовка: Когда черенки достигнут 6-8 дюймов, аккуратно отделите их и дайте им укорениться в воде.

4. Посадка черенков

Для достижения наилучшего результата важно правильно посадить черенки. Это обеспечит здоровое развитие растений и обильный урожай.

Советы

  • Время посадки: Высаживайте черенки после окончания заморозков, когда температура почвы достигнет 15°C.
  • Глубина посадки: Углубите черенки на 3-4 дюйма в подготовленную почву.
  • Расстояние между растениями: Оставляйте 12-18 дюймов между черенками для их полноценного роста.

5. Уход за растениями

Регулярный полив и уход крайне важны для роста сладкого картофеля. Это поможет предотвратить пересыхание или переувлажнение, что негативно сказывается на растениях.

Советы

  • Полив: Поливайте раз в неделю, поддерживая почву влажной, но не мокрой.
  • Мульчирование: Нанесите слой мульчи для сохранения влаги и подавления роста сорняков.
  • Подкормка: Используйте сбалансированное удобрение каждые несколько недель или применяйте компостный чай.

6. Поддержка растений

Стебли сладкого картофеля могут сильно разрастаться, поэтому необходимо их подвязывать, чтобы обеспечить лучшее освещение и циркуляцию воздуха.

Советы

  • Опоры: Используйте решётки, колья или садовые клетки для поддержки стеблей.
  • Обрезка: Удаляйте лишние побеги, чтобы направить больше энергии на рост корней.

7. Сбор урожая

Сбор сладкого картофеля в правильное время гарантирует лучший вкус и качество урожая. Линда Паркер рекомендует наблюдать за пожелтением листьев как сигналом готовности.

Советы

  • Время сбора: Урожай можно собирать через 90-120 дней после посадки, когда листья начинают желтеть.
  • Осторожный сбор: Аккуратно извлекайте клубни, чтобы не повредить их.
  • Консервирование: Вылечите собранный батат в тёплой, влажной среде в течение 7-10 дней для улучшения вкуса и увеличения срока хранения.

8. Хранение урожая

Правильное хранение продлевает срок годности батата и сохраняет его вкусовые качества.

Советы

  • Условия хранения: Держите батат в прохладном, тёмном помещении при температуре 13-16°C.
  • Избегайте охлаждения: Не храните батат в холодильнике, так как низкие температуры ухудшают его текстуру.

Выращивание сладкого картофеля в мешках — это эффективный и удобный способ получения обильного урожая на ограниченном пространстве. Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться здоровым и вкусным бататом на протяжении всего года.

Уточнения

Бата́т (лат. Ipomoea batatas) — вид клубнеплодных растений рода Ипомея семейства Вьюнковые; известен также под названиями "кумара" и "сладкий картофель".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет идеальной манной каши: правильные пропорции

Чтобы сварить идеальную манную кашу без комочков, просто засыпайте манку тонкой струйкой в горячее молоко и соблюдайте правильные пропорции.

Как правильно варить манную кашу: пропорции и советы
Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами
Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение
Хотите укрепить иммунитет: чай из веточек с вашего участка заменит витамины
Рассказываем как определить, какой бензин нужен вашей машине
Пока главком ВСУ Сырский прячется на даче, в Курской области уничтожается армия Украины Дмитрий Плотников Москва скептически относится к плану Китая и Бразилии по Украине, хотя на словах одобряет Любовь Степушова
Как рулоны туалетной бумаги могут спасти ваш сад: неожиданные лайфхаки
Израиль пошёл ва-банк и выиграл. Почему Россия так не может?
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Зола спасет гладиолусы: узнайте, как использовать этот простой метод
Последние материалы
Microsoft восстановит АЭС Три-Майл-Айленд для обслуживания дата-центров
Как привести в порядок почву после помидоров
Анастасия Волочкова рассказала, чем Прохор Шаляпин лучше Никиты Джигурды
Рабочее место на дому: 5 ключевых аспектов, о которых часто забывают
Виктория Боня собралась покорить Эверест: поклонники в ужасе
Почему 79% туристов предпочитают путешествовать в межсезонье
Эксперт Паркер: способы выращивания сладкого картофеля в мешках
Опасные напитки: три жидкости, которые никогда нельзя давать кошкам
Гонорар Mia Boyka упал после скандала с квадробершей
Устойчивость к холоду: как уберечь волосы от выпадения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.