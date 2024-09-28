Как бархатцы могут спасти ваш урожай помидоров: природное решение

Эксперт Паркер: секреты посадки бархатцев с помидорами

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вот как бархатцы могут помочь решить большинство ваших проблем с помидорами, рассказывает эксперт Линда Паркер.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Посадка в компаньоны — это старинный метод садоводства, который заключается в том, что определённые растения выращиваются вместе, принося пользу друг другу. Одним из самых успешных и популярных сочетаний является посадка бархатцев вместе с помидорами.

Эксперт в области садоводства, Линда Паркер, рассказывает, как такое сочетание помогает решить многие проблемы, начиная от вредителей и заканчивая улучшением состояния почвы.

1. Естественная борьба с вредителями

Бархатцы широко известны своей способностью отпугивать вредных насекомых, таких как тля, белокрылка и томатные роголистники. Линда Паркер отмечает, что сильный аромат бархатцев служит естественным репеллентом, который помогает защитить томаты от вредителей, а также привлекает полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки. Эти насекомые помогают контролировать популяцию вредителей и поддерживать здоровье томатов.

2. Профилактика заболеваний

Бархатцы обладают удивительными аллелопатическими свойствами, которые препятствуют развитию грибковых заболеваний. Они выделяют химические вещества, которые подавляют рост вредных грибков и бактерий в почве.

Линда также подчеркивает, что бархатцы помогают улучшить циркуляцию воздуха вокруг растений томатов, что снижает влажность, создавая менее благоприятные условия для развития грибков.

3. Улучшение роста и урожайности

Бархатцы также могут улучшить качество почвы, что способствует лучшему росту томатов. Линда Паркер объясняет, что корневая система бархатцев помогает аэрировать почву и улучшать её структуру. Это улучшает циркуляцию питательных веществ и способствует развитию более сильных корней у томатов.

4. Эстетические преимущества и биоразнообразие

Кроме своих практических преимуществ, бархатцы также придают саду яркий и привлекательный вид. Линда отмечает, что цветы бархатцев создают приятный контраст с зелёной листвой и красными плодами томатов. Более того, выращивание бархатцев способствует увеличению биоразнообразия, привлекая опылителей и полезных насекомых.

Как посадить бархатцы с помидорами

Эксперт рекомендует выбирать сорта бархатцев, которые известны своей способностью отпугивать вредителей. Например, сорта Tagetes patula отлично справляются с нематодами, а более крупные африканские бархатцы (Tagetes erecta) дают хорошую тень для молодых растений томатов.

Посадка бархатцев с помидорами проста: сажайте их одновременно, распределяя бархатцы между томатами, чтобы каждое растение томата было окружено их защитными соседями. Регулярно поливайте и ухаживайте за растениями, не забывая о своевременном удалении увядших цветов для поддержания продолжительного цветения.

Линда Паркер подчеркивает: посадка бархатцев с помидорами — это эффективный и естественный способ решения многих проблем с томатами. Этот подход помогает не только защитить растения от вредителей и заболеваний, но и поддерживает биоразнообразие и улучшает общий вид вашего сада.

Уточнения

Ба́рхатцы (лат. Tagétes) — род однолетних и многолетних растений семейства Астровые.

