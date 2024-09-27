Готовим сад к зиме: какие подкормки вносить под плодовые деревья осенью

Хотите богатый урожай в следующем сезоне? Не забудьте об осенней подкормке деревьев

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Для того, чтобы плодовые деревья успешно пережили зиму и порадовали вас богатым урожаем в следующем сезоне, важно правильно подготовить их к периоду покоя. И одной из ключевых составляющих осенней подготовки является своевременная и грамотная подкормка.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

Сразу после сбора урожая, примерно в середине-конце сентября, следует внести под деревья комплексное минеральное удобрение. Оптимальный выбор - смесь, содержащая азот, фосфор и калий в соотношении 10:10:10 или 15:15:15. Такое удобрение обеспечит деревьям сбалансированное питание.

Норма внесения - около 100-150 грамм удобрения на 1 квадратный метр площади приствольного круга. Равномерно распределите гранулы по земле и аккуратно перекопайте их на глубину 5-10 сантиметров. Это необходимо, чтобы корни деревьев могли постепенно усваивать питательные вещества.

Кроме минеральных удобрений, деревьям также необходимы органические подкормки. Идеальный вариант - хорошо перепревший навоз или компост. Внесите его в приствольный круг слоем 5-8 сантиметров. Органика обогатит почву гумусом и микроэлементами, необходимыми для плодородия.

Если у вас нет возможности использовать навоз или компост, можно заменить их древесной золой. Этот натуральный продукт также обладает ценными питательными свойствами. Нормы внесения - около 200-300 граммов на 1 квадратный метр приствольной зоны.

Отдельно стоит отметить, что для косточковых плодовых культур, таких как вишня, черешня или слива, лучше использовать суперфосфат или фосфоритную муку вместо классических комплексных удобрений. Это связано с тем, что высокое содержание азота может спровоцировать обильное, но недостаточно вызревшее побегообразование.

После внесения всех подкормок обязательно полейте деревья, чтобы питательные вещества быстрее проникли в почву и стали доступными для корневой системы.

Соблюдение этих простых рекомендаций по осенней подкормке плодовых деревьев позволит им накопить достаточно сил для успешной перезимовки и обильного плодоношения в следующем сезоне. Ваши старания обязательно окупятся богатым урожаем!

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.

