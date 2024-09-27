Самые необычные комнатные растения

Названы необычные растения, которые украсят ваш интерьер

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тилландсия

Воздушные растения, также известные как тилландсии, являются увлекательными растениями, которые не требуют почвы для роста. Они впитывают влагу и питательные вещества из воздуха через свои листья. Воздушные растения бывают разных форм и размеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Hugo.arg, CC BY-SA 3.0

Венерина мухоловка

Венерина мухоловка — плотоядное растение, которое ловит и поедает насекомых. У нее уникальные листья с откидными ловушками, которые захлопываются.

Тем не менее уход за венериной мухоловкой требует определенных условий, таких как обеспечение ей солнечного места и дистиллированной воды.

Кувшинчик

Кувшинчик — еще одно плотоядное комнатное растение, которое ловит насекомых для питания. Его листья образуют кувшинчатые структуры, которые содержат жидкость, привлекая насекомых.

Папоротник оленерогий

Папоротник — это растение, которое растет эпифитно, то есть прикрепляется к другим поверхностям, таким как деревья или деревянные крепления.

У него есть характерные листья, напоминающие рога, что придает ему вид оленьего рога.

Уточнения

Вене́рина мухоло́вка (лат. Dionaea muscipula) — вид хищных растений из монотипного рода Дионея семейства Росянковые (Droseracea).





Папоротникови́дные или па́поротники (лат. Polypodióphyta), — отдел сосудистых растений, в который входят как современные папоротники, так и одни из древнейших высших растений, появившихся около 405 млн лет назад в девонском периоде палеозойской эры.

